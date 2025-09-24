Ripartono gli appuntamenti alla biblioteca di Bra

Dopo la pausa estiva riprendono ad ottobre gli appuntamenti alla Biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra dedicati agli appassionati della lettura, soprattutto i più piccoli.

Si comincia dalle letture animate del lunedì pomeriggio dedicate ai bambini dai 3 ai 6 anni: il 6 ottobre è in programma “Quadri d’autunno” ad opera dell’associazione Radici, semi, parole, seguiti il 13 ottobre da “Vorrei essere un fiore”, letture a cura del Collettivo Scirò e di Daniela Febino; il 20 ottobre sarà la vota di “1, 2, 3, pronti all’avventura!” ad opera dell’associazione Teatrulla, mentre il 27 ottobre si conclude con un pomeriggio di giochi da tavolo a cura dei bibliotecari e per i bambini più grandi (6/11 anni), la scoperta di scacchi (ad opera de “Il posto degli scacchi asd”) e dama (con il “Circolo damistico braidese F. Bartoloni”). Gli incontri iniziano alle 17 e sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma www.eventbrite.it .

Sono invece in programma per sabato 11 ottobre le letture in lingua inglese di Magic english a cura di Elena: Words and Rhymes. Si terranno due laboratori rispettivamente alle 10 per i bimbi 3-6 anni e alle 11 per la fascia 7-11 anni. Anche gli appuntamenti in lingua sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma www.eventbrite.it .

Riprendono ad ottobre anche le letture dedicate ai più piccoli di Bibliobebè. Sabato 4 ottobre, dalle 10 alle 11, in occasione della Giornata dell’allattamento, saranno disponibili letture per genitori e futuri genitori, nonché giochi euristici per i bimbi della fascia 9/18 mesi in collaborazione con il Nido di Bra e a cura dei professionisti dell’Asl CN2. Venerdì 24 ottobre, invece, dalle 16,30 alle 17,30 bibliotecarie e volontarie proporranno letture per i bambini dai 19 ai 36 mesi. Infine, sabato 25 ottobre Floriana curerà alle 10 l’incontro dedicato ai più piccoli (9/18 mesi) e alle 11 quello per i più grandicelli (19/36 mesi). Ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria sulla piattaforma www.eventbrite.it .

Tutti gli eventi organizzati dalla biblioteca rientrano nell’ambito del del progetto “Il piacere della lettura” della Fondazione CRC all’interno della rete “Vitamina, rinforzo culturale per una comunità in crescita!”.

Un accesso diretto agli appuntamenti braidesi caricati sulla piattaforma Eventbrite si potrà avere inquadrano con lo smartphone il QR code stampato sulle locandine che li promuovono. Nel caso in cui gli utenti siano impossibilitati a partecipare ad un evento prenotato, sono pregati di dare disdetta su Eventbrite.