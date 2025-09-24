Santa Vittoria d’Alba: Premio Fedeltà al Lavoro per il ristoratore Paolo Destefanis

C’era anche Paolo Destefanis del ristorante Le Betulle di Santa Vittoria d’Alba a ricevere il premio “Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico”, nella cerimonia organizzata domenica 21 settembre dalla Camera di Commercio di Cuneo nella chiesa di San Domenico, ad Alba.

Per lui un riconoscimento della costanza, della passione e dell’impegno che in 35 anni di attività ha saputo portare avanti in un Comune dove fioriscono esercizi commerciali e artigianali.

Grande emozione per Paolo Destefanis, che non si ferma qui, visto che da alcune settimane ha aggiunto una nuova tappa alla sua avventura professionale, inaugurando ad Alba “La dispensa delle Betulle”. Si tratta di una piccola gastronomia con possibilità di asporto e/o consumazione in loco, pronta a riempirci gli occhi (e la pance) di piatti tipici della cucina piemontese.

In questo modo, prosegue la storia di famiglia che sin dal 1908 può contare, tra i suoi membri, i bisnonni già locandieri in Marsiglia, quindi una garanzia!