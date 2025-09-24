“Un impegno che ti cambia la vita”: a Dronero è in arrivo il nuovo Corso per Volontari CRI

“Fai del volontariato il tuo stile di vita: Dronero, Acceglio, la Valle Maira e la nostra Comunità ha bisogno di te.”
È in arrivo a Dronero una serata davvero importante: appuntamento martedì 30 settembre, alle ore 21, presso la sede del Comitato locale (via Luigi Einaudi, 8), con la presentazione del nuovo Corso per Volontari CRI.
Un impegno che ti cambia la vita
Il Comitato CRI di Dronero è attivo quotidianamente con servizi di trasporto sanitario e assistenza a soggetti fragili, oltre a garantire l'intervento in emergenza tramite il Numero Unico 112, grazie a una dotazione composta da ambulanze di base e medicalizzate. È inoltre una Struttura Operativa di Protezione Civile Nazionale, inserita nel Centro Operativo Intercomunale (COI) della Valle Maira e partecipa con suoi volontari alle attività richieste per la sua funzione.
Tantissimi sono i progetti e le iniziative. La CRI di Dronero è attiva con il "Progetto Valle Maira Cardioprotetta", insieme al contributo del B.I.M. (Bacino Imbrifero Montano), ai Comuni della Valle Maira ed alcuni sponsor privati, e ha portato a 33 gli apparecchi DAE (Defibrillatore semiAutomatico Esterno) dislocati in tutta la Valle:
“La vastità del territorio e la viabilità comportano dei tempi di intervento dei soccorsi lunghi, in ogni caso incompatibili con patologie cardiache - spiegano dal Comitato - risultando quindi necessario intervenire tempestivamente con le manovre di Primo Soccorso e con l'ausilio del defibrillatore si possono avere molte possibilità di salvare delle vite umane. Per questo insieme alla sua sede locale di Acceglio, forniamo corsi di Primo soccorso ed Utilizzo DAE con Istruttori qualificati e rilasciando gli attestati di partecipazione previsti a cittadini, strutture ed organizzazioni della comunità di Dronero e della Valle Maira che li necessitano e li richiedono.”
Il Comitato di Dronero fa parte della Croce Rossa Italiana che, tramite i suoi sette Principi Fondamentali (Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità) e ha definito, nella Strategia CRI 2018-2030 revisione 2024, i suoi sette Obiettivi (Organizzazione, Volontari, Principi e valori, Salute, Inclusione sociale, Emergenze, Cooperazione).
“Essere volontario è un impegno che ti cambia la vita - dice Corrado - non è facile perché sei a contatto con la sofferenza, ma è un qualcosa che ti permette di sperimentare l’umanità vera, la solidarietà senza interessi, la vicinanza di cui tutti abbiamo bisogno. E ti dà nozioni utili, ti restituisce verità ed il senso profondo della vita.”
Per maggiori informazioni: dronero@cri.it / 0171 916333