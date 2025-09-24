Il Prefetto di Cuneo Mariano Savastano ha fatto visita al Comando dei Vigili del Fuoco

Questa mattina, mercoledì 24 settembre di Cuneo, il Prefetto Mariano Savastano ha fatto visita al Comando dei Vigili del Fuoco.

Savastano ha voluto incontrare il comandante Calogero Daidone, i funzionari e tutto il personale operativo, amministrativo e del ruolo tecnico professionale.

È stata questa una gradita occasione di dialogo e di confronto sull’attività svolta dai Vigili del Fuoco e sui rapporti tra questi e la Prefettura, sempre improntati alla collaborazione reciproca.

Il Comandante ha anche invitato il Prefetto a visitare la sala operativa recentemente rinnovata e dotata di una tecnologia all’avanguardia.