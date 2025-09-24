Incidente tra camion e auto in una rotonda di Saluzzo, disagi al traffico

Incidente senza conseguenze per i guidatori nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 settembre, a Saluzzo, alla rotonda tra corso Roma e via Savigliano.

Nello scontro sono rimasti coinvolti un camion e un’autovettura, con quest’ultima a riportare i danni maggiori. Restano da chiarire le cause e la dinamica dell’accaduto, mentre il sinistro ha provocato rallentamenti al traffico proveniente dalle diverse direzioni.

(L'auto danneggiata nell'incidente)

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Saluzzo e la Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità.