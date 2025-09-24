AIP srl ricerca Disegnatore 2D/3D

AIP srl con sede a Barge ricerca Disegnatore 2D/3D, da inserire nel proprio organico.
La figura avrà il compito di gestire la progettazione tecnica con software cad 2d/3d come autocad/sketchup.
Attività principali:
Creare disegni 2d/3d, preparazione di schede tecniche per la produzione, generare progetti in base alle richieste dei clienti, verifica e miglioramento dei disegni di supporto per la produzione, assistenza alla realizzazione di prototipi e controllo della fattibilità tecnica dei progetti.
Requisiti:
- Diploma tecnico come CAT o laurea in architettura.
- Inventiva, precisione e cura dei dettagli.
- Attitudine al problem-solving e capacità di lavorare in team.
Per candidarsi, inviare il CV a: job@aipporte.com