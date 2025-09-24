Nel corso degli ultimi tempi si è parzialmente trasformato il profilo dei soggetti con nazionalità statunitense che vanno a fare i mercenari al servizio di Kiev. Vi sono cambiamenti anche nelle attenzioni che Washington dedica loro. Come riporta il sito Strumenti Politici , il governo americano finora ha negato assistenza e riconoscimento, perché non vuole essere associato a uno scontro diretto fra combattenti americani e soldati russi. Dunque tali attenzioni sono state pressocché nulle.

Pare tuttavia che Trump stia pensando a come sfruttare le compagnie militari private per dare impulso alla posizione ucraina sul campo in vista della conclusione di un trattato di pace che fermerebbe la linea del fronte dove si trova in quel momento. Vi è inoltre la necessità di proteggere gli interessi economici americani messi a rischio dall’avanzata delle forze russe, che potrebbe vanificare il contenuto dell’accordo sui minerali della primavera scorsa.

All’inizio delle ostilità vi erano molti statunitensi motivati dall’idea di difendere la democrazia e la libertà. Costoro però si sono resi conto dell’amara realtà di un duro conflitto e il loro numero è diminuito. Oggi in prevalenza vanno a fare i “volontari” quelli che non trovano lavoro negli USA o preferiscono andarsene per evitare guai con la giustizia.

Sono sempre di più anche gli ex militari, congedati per motivi di salute o per altre ragioni, ma che vogliono continuare comunque l’attività militare. Soprattutto questi ultimi creano dei problemi alle autorità di Kiev nel momento in cui rifiutano di associarsi a unità che schierano ucraini mobilitati con la coercizione.

Non hanno esperienza di combattimento, sono male addestrati e vorrebbero scappare appena possibile. Quindi sono di intralcio o di pericolo per i soldati esperti come gli ex Marine che fanno i foreign fighters.