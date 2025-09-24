Dal 27 al 28 settembre La Contea del Mondo Magico: un Viaggio fantastico al Castello di Verzuolo

Dal 27 al 28 settembre 2025, il Castello di Verzuolo ospita La Contea del Mondo Magico di Harry e Gandalf - Talismano del Tempo, un evento dedicato a grandi e piccini amanti della fantasia.

Ecco i principali appuntamenti da non perdere.

Area Esterna (27-28 settembre, 10-18,30)

L’area esterna accoglierà un mercatino tematico con tiro con l’arco, mini accademia di trucchi e attività a cura di Kazakistan Dreaming. Giochi di ruolo dal vivo con personaggi a tema, organizzati da Arcana Domine, saranno aperti a partire dai 14 anni, mentre Le Magie di Maxime intratterranno i più piccoli.

Area Interna (27-28 settembre, 10-12 e 14,30-18,30)

All’interno del castello, un percorso magico con personaggi incantati e prove da superare per ottenere il Talismano del Tempo offrirà un’esperienza fantastica per adulti e bambini.

Sabato 27 (dalle 20). La serata si aprirà con una cena accompagnata da personaggi della Contea e un set fotografico. A seguire, un concerto musicale con Enrico Peyretti e l’ospite speciale Martina Richard promette un’atmosfera indimenticabile.

Trenino Magico e Servizi. Un trenino gratuito collegherà Via Castello 60/62 al castello per tutta la durata dell’evento. Il servizio navetta da Piazza Willy Burgo sarà attivo, con parcheggio nel centro del paese (non salire in auto propria in quanto al Castello non ci sono parcheggi disponibili).

Ingressi. L’accesso al parco e alle attività esterne è gratuito fino a 6 anni (6€ dai 7 ai 15 anni). Il parco e il percorso interno al castello costano 8€ (fino a 3 anni), 13€ (4-10 anni), 15€ (11-15 anni), con sconti per accompagnatori e possessori di tessere musei.

Non mancate questo magico viaggio nel tempo!