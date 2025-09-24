Prendersi cura della pelle ogni giorno: il vero elisir di giovinezza

Spesso si pensa alla medicina estetica come a un vezzo puramente estetico. Quanto invece è legata alla salute?

«La bellezza e il benessere non possono prescindere dalla salute” ci spiega il dottor Giuseppe Argena, che nel suo studio di medicina estetica a Savigliano si occupa ogni giorno di queste tematiche «Spesso la prevenzione viene trascurata. Intervenire presto significa ritardare l’invecchiamento cutaneo e ridurre la necessità di trattamenti più invasivi in futuro. Protezione solare, idratazione, corretta detersione quotidiana sono la base, ma altrettanto importante è fare controlli periodici per valutare la salute della pelle, come si fa con il dentista o con gli esami del sangue».

«Come medici – continua il dottor Argena – nel nostro studio crediamo che prima ancora dell'estetica, venga la salute. Ogni paziente ha caratteristiche ed esigenze personali, che vanno indagate, capite e accolte prima di intervenire. È come dare la tinta in casa: non si può dare la tinta a un muro non in salute o con infiltrazioni. Bisogna prima curarlo, poi colorarlo».

Qual è l’errore più comune che nota nei pazienti?

«Pensare che basti un trattamento “miracoloso” una tantum. La pelle e il corpo, invece, hanno bisogno di costanza. Meglio piccoli trattamenti regolari, non invasivi, che mantengono la cute tonica e luminosa, piuttosto che interventi drastici dopo anni di trascuratezza. È come l’allenamento fisico: non serve andare in palestra una volta sola, meglio continuità».

Può farci qualche esempio di trattamenti preventivi non invasivi?

«Certamente. Parliamo di peeling, biorivitalizzazione, bioristrutturanti, alcuni trattamenti a base di acido ialuronico, carbon peel, tutto personalizzato caso per caso. Questi trattamenti hanno lo scopo di stimolare la rigenerazione cutanea, migliorare la texture e mantenere un aspetto fresco e naturale senza alterare i lineamenti.

Considerando questi aspetti, lo studio medico Argena ha pensato a un percorso di trattamenti totalmente personalizzati sul paziente che si estende nel corso di vari mesi. Un percorso con tutti i passi necessari per avere pelle sana e bella, già a partire da questo autunno».

Quanto conta l’aspetto psicologico in questo percorso?

«Tantissimo. Quando una persona si prende cura della propria pelle e del proprio corpo, non investe solo nell’aspetto estetico ma anche nell’autostima e nella sua salute. Sentirsi bene guardandosi allo specchio aumenta la sicurezza in sé stessi, riduce lo stress e migliora la qualità della vita».

Perché la medicina estetica, oggi, non è solo “correzione”, ma un percorso di prevenzione e benessere a lungo termine?

«Spesso quando si pensa alla medicina estetica, vengono in mente casi estremi ed eccessi. Nel nostro studio invece crediamo nella misura e nell'eleganza» conclude il dottor Argena «Cerchiamo trattamenti delicati, che non stravolgono i connotati del paziente, ma lo valorizzano e ne migliorano la salute».

Studio di Dermatologia e Medicina Estetica Argena - Via Savio 15 - Savigliano (CN) - Tel 0172.1836118 / 347.4092852