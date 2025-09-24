Ad Alba Luca Casetta presenta il libro "Cavalca con la luna"

Venerdì 3 ottobre, alle 17:30, Luca Casetta presenta “Cavalca con la luna”, Giunti editore, alla libreria Marameo di Alba.
L’incontro si concluderà con un mini laboratorio di scrittura creativa rivolto a ragazzi e adulti.
La protagonista del romanzo è Ippolita, una quattordicenne che vive nell’antica Grecia e sogna di diventare un’amazzone della steppa.
Luca Casetta, originario di Vezza d’Alba, è autore di romanzi storici indirizzati ai ragazzi.
“Cavalca con la luna” è il secondo libro pubblicato con Giunti editore.
Il primo, “Le stelle di Sparta”, ha riscosso un grande successo di pubblico, portando l’autore in giro per le scuole delle provincie del Piemonte.
L’evento è libero e rivolto a tutti.
Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione scrivendo a info@libreriamarameo.it.