Arriva a Mondovì l'evento di Datameteo Educational: "Meteo, spazio e mongolfiere inclusive"

Datameteo Educational OdV con il patrocinio del Comune di Mondovì, del Coordinamento Provinciale della Protezione Civile, in collaborazione con l’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì, CRAL Altec, Centro Modellistico Torinese, Istituto di Istruzione Superiore Cigna, Delta Club di Mondovì, Circolo delle Idee, Club Aviazione Popolare Piemonte e Meet and Code, presentano la rassegna "Meteo, spazio e mongolfiere inclusive". Gli eventi si svolgeranno in due giorni: il 26 settembre l'evento è riserato alle scuole su prenotazione, alle ore 9, e ai corsi "Capire i segnali del tempo", alle ore 14. La giornata del 27 settembre, divisa in due parti, una al mattino dalle 9 alle 12 e l'altra al pomeriggio dale 14 alle 18, è aperta al pubblico.

L'ingresso è gratuito.

Un viaggio nel tempo e nello spazio tra astronauti, piloti e meteorologi veri!

L’evento è indicato per tutti con delle aperture riservate per le scuole il venerdì mattina e con accesso preferenziale per le associazioni il sabato mattina e sarà incentrato su di un’educational esperienziale con una mostra di modelli ed oggetti che hanno permesso l’esplorazione spaziale tra passato e futuro in cui si potrà dialogare con un addestratore di astronauti, mentre altri esperti del meteo e del volo illustreranno le caratteristiche delle macchine volanti in esposizione: mongolfiera, parapendio, deltaplano, aliante, drone professionale.

Sarà inoltre disponibile un punto in cui si potrà provare l’emozione di un volo virtuale con la realtà 3D, sia in mongolfiera che in parapendio.

L’accoglienza sarà gestita in collaborazione con gli studenti dell’IIS “Cigna-Baruffi-Garelli”, IIS “Giolitti-Bellisario-Paire” e IIS “Grandis”.

All’evento saranno abbinati il 26 mattina una visita tecnica gratuita come corso di aggiornamento professionale con 3 CFU assegnati a cura dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo e sempre nel pomeriggio partirà il Corso pratico di meteorologia gratuita aperto a tutti: curiosi, meteo appassionati e volontari formazione questa finanziata dal CSV Cuneo, insegnanti con accredito sino a 13 crediti formativi. In modo empatico e senza formalismi tecnici qualificati esperti vi introdurranno nel mondo della meteorologia osservata, prevista e web per essere informati o ed affrontare sicuri e resilienti il cambiamento climatico domani.