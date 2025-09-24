Cuneo Pop Up e la leggenda di Cecilia: visite guidate e spettacolo per scoprire la storia della città

Il 29 settembre Cuneo Pop Up offrirà un'innovativa esperienza multimediale che, attraverso la realtà aumentata, consente di riscoprire i personaggi illustri della storia cuneese. Il percorso permette di incontrare figure come Cecilia, Duccio Galimberti, Alice Schannzer, Giovanni Toselli, Severin Javelli e Maria Luisa Alessi.

Sono programmate tre visite guidate durante la giornata: alle ore 15, 16.30 e 18. Il ritrovo e la partenza sono previsti davanti al Palazzo Comunale in Via Roma 28.

Nella stessa giornata, nel suggestivo Chiostro del Complesso Monumentale di San Francesco andrà in scena "Cecilia e Roldano… la leggenda", spettacolo che racconta la "voglia" di libertà che portò alla fondazione di Cuneo. La narrazione di Elisa Dani sarà arricchita da brani del repertorio lirico legati alla leggenda di Cecilia, interpretati da cantanti selezionati nel Concorso Lirico Internazionale Enzo Sordello. Lo spettacolo vedrà anche la partecipazione del balletto de La Maison de la Danse con le coreografie di Simona Rivotti e l'accompagnamento pianistico di Lorenzo Martini.

Sono previste due rappresentazioni: alle ore 19 e alle ore 20.

La nascita di una città è spesso avvolta nel mito, ma nel caso di Cuneo la leggenda si intreccia strettamente con la storia. Il primo documento che attesta l'esistenza di Cuneo è datato 23 giugno 1198, giorno in cui venne sancita l'alleanza della "villa nuova" con Asti. Proprio nel 1198, nella vicina Caraglio scoppiò una rivolta popolare e l'altipiano di Cuneo fu colonizzato da un gran numero di rivoltosi provenienti da Caraglio, tra cui emerge la figura di Cecilia insieme al suo amato Roldano.

L'ingresso allo spettacolo è libero fino ad esaurimento posti.