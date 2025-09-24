Gessica Franco Carlevero presenta "Il buco" al Museo della Ceramica di Mondovì

Sabato 11 ottobre alle ore 18, presso il Museo della Ceramica di Mondovì, si terrà la presentazione del libro Il buco di Gessica Franco Carlevero, pubblicato da Sellerio. L’evento è organizzato da Librerie.coop Mondovì.

Irma ha poco più di trent’anni e un tic che non l’abbandona. Ha cominciato a strapparsi i capelli uno alla volta, con metodo e ostinazione, quando il padre ha piantato la famiglia per sfuggire ai debiti di gioco e la madre ha iniziato una relazione con un ragazzo ancora minorenne, poco più grande della figlia. Dopo la laurea, incerta su quale direzione prendere, si lega a Giacomo e insieme cominciano una forma di vita nuova per entrambi, con molti sogni a complicare tutto e l’esigenza di svolgere, nel frattempo, i lavori più improbabili. E affinché i sogni non svaniscano, la coppia si lascia trascinare al largo: caricano gli scatoloni su un furgone e partono per Marsiglia. Dopo i primi tempi di esaltazione e spaesamento, la realtà immaginata fa presto cortocircuito con i fatti, con le giornate interminabili, con la fatica di tirare a campare. Tornano le reminiscenze dell’infanzia, mentre quel tic non smette di manifestarsi e di incidere sul presente.



Un romanzo che racconta le vite un po’ scombinate di una generazione che si ostina a inseguire ogni futuro possibile e a curarsi le ferite di un passato implacabile. Un’autrice che, come ha scritto Dario Voltolini, “scrive con pastelli morbidissimi su fogli di carta vetrata”.

Gessica Franco Carlevero è nata a Canale, in Piemonte, nel 1980. Dirige la rivista letteraria La Bibliothèque italienne e lavora come responsabile della comunicazione e del marketing per un’azienda vinicola. Ha pubblicato per Fandango e per Einaudi Scuola, e diversi suoi racconti sono apparsi su riviste come Panta, L’Accalappiacani, L’immaginazione, effe e L’inquieto.