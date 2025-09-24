GrandaMusica apre le porte: Open Day sabato 27 settembre a Villafalletto

Sabato 27 settembre dalle ore 15 alle ore 17 GrandaMusica apre le porte della propria sede di Via Roma 35 a Villafalletto per un Open Day dedicato alla scoperta della musica.

Docenti e allievi dei corsi musicali saranno a disposizione per chi voglia vedere, ascoltare e provare direttamente gli strumenti. La partecipazione è libera e gratuita.

Durante l'iniziativa verranno fornite informazioni dettagliate sull'organizzazione dei corsi, destinati a bambini, ragazzi e adulti, e sarà possibile fissare un paio di lezioni di prova gratuite per avvicinarsi al mondo della musica senza impegno.

Dal 2014 l'Associazione GrandaMusica APS organizza corsi musicali, incontri e concerti avvalendosi della collaborazione di musicisti di grande professionalità ed esperienza. L'offerta formativa comprende corsi strumentali, vocali e teorici, sia individuali che collettivi, per rispondere alle diverse esigenze e passioni musicali.

Le attività di GrandaMusica sono sostenute dal Comune di Villafalletto e nell'ultimo anno l'associazione ha ampliato significativamente la propria presenza sul territorio. Nel 2024 ha contribuito per la parte musicale alla realizzazione di "Suoni dal Parco" nell'ambito del progetto Explora, iniziativa che ha coinvolto centinaia di studenti delle scuole primarie e secondarie.

Nell'anno in corso ha inoltre organizzato la stagione concertistica "INCANTI [S]CONOSCIUTI", che ha riscosso grande successo e apprezzamento a livello provinciale, confermando il ruolo sempre più rilevante dell'associazione nel panorama musicale del territorio.