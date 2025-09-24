“In viaggio per la libertà”: uno spettacolo itinerante alla scoperta di Santorre di Santa Rosa

Venerdì 26 settembre arriva a Savigliano “In viaggio per la libertà”, spettacolo itinerante alla scoperta di Santorre di Santa Rosa, dei suoi luoghi e dei suoi sogni.

L'iniziativa – che rientra nel calendario di iniziative “200Santarosa” - è a cura dell' Associazione Culturale Teatro e società”, con Claudio Del Toro ed Elisabetta Baro.

Si tratta di un'associazione di persone che nella loro attività professionale praticano il teatro in modo articolato e vario. Realizzano performances celebrative, didattiche e ricreative in forma ogni volta diverse e nuove, «per accompagnare gli spettatori in un vero viaggio nel tempo».

La partenza di “In viaggio per la libertà” è fissata per le 17.30 in piazza Santa Rosa, ai piedi del monumento.