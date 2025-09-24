Raduno vespistico e pranzo di San Michele a Paesana

Domenica 28 settembre a Paesana torna l’appuntamento dedicato agli amanti delle due ruote storiche con il raduno vespistico organizzato in occasione della festa di San Michele.
Il programma prenderà il via alle 9 con il ritrovo dei vespisti: i partecipanti saranno accolti con una colazione e un aperitivo offerti dall’organizzazione.
Alle 10 partirà il tradizionale giro in compagnia, che condurrà i mezzi lungo le strade dei paesi della Valle Po, tra paesaggi e scorci suggestivi.
Al termine della passeggiata in sella, i partecipanti potranno fermarsi per il conviviale “Pranzo di San Michele”, proposto a un prezzo simbolico di 10 euro e comprensivo di antipasto, primo, dolce e acqua.
L’iniziativa si svolgerà in via Torino, località San Sebastiano, a circa 500 metri dopo la Colletta di Paesana. Per informazioni e adesioni è possibile contattare Enzo al numero 335-6887261 oppure Paolo al 333-2274335.