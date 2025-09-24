"SaLe-Savigliano Legge" riparte con nuovi appuntamenti autunnali

Nuovi appuntamenti all'orizzonte per "SaLe-Savigliano Legge", il festival permanente della lettura, inaugurato nell'aprile scorso, che promuove l'amore per i libri e la condivisione letteraria attraverso eventi e incontri dedicati. Promosso dall'Assessorato alla Cultura, è realizzato dalla Biblioteca civica in collaborazione con "Il Salotto".

Il primo incontro è fissato per il 25 settembre, con “Storia d'autunno: le parole tra noi da salvare”. Interverranno Chiara Avidano ed Elena Forno dell'associazione culturale "Compagne di banco". «L’autunno – spiegano dall'organizzazione – ci invita al raccoglimento, alla riflessione, a guardarci dentro con maggiore sincerità. È la stagione in cui si fanno i bilanci, si rilegge il passato, si accetta la malinconia come forma sottile di consapevolezza. Esploreremo testi che parlano di foglie che cadono, ma anche di pensieri che maturano, di pioggia sottile e di silenzi pieni, di crepuscoli e di rinascite in attesa».

Si proseguirà il 23 ottobre, con “Il mito del vampiro: dalle leggende ai romanzi moderni”, il 20 novembre, con “Nel tempo di una Madeleine: sapori, letture e narrazioni per ritrovarsi” ed il 18 dicembre, con “Intrecci di Natale: voci, racconti e condivisione”.

Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti, si terranno nel Ridotto del Teatro Milanollo alle ore 21 e vi sarà sempre un piccolo momento di convivialità curato da Caffè Intervallo.