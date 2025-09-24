Sipario sull'edizione 2025 dei Notturni nelle Rocche: quasi 1500 i partecipanti nelle 18 date svolte

Con la data finale, per la prima volta a Pollenzo di Bra venerdì 12 settembre, si è conclusa la rassegna 2025 dei Notturni nelle Rocche.

Ecco le considerazioni e i dati complessivi sulla manifestazione di Olga Scarsi, ideatrice e anima della 16a edizione di quella che è ormai una delle iniziative più riuscite e partecipate dell’estate nel Roero.

“In un clima ancora estivo, ma particolarmente fresco di sera, i volontari dell'Associazione Orora hanno condotto i camminatori in un itinerario dietro l’antica Pollenzo completamente inedito, tra noccioleti, campi e bealere, con belle vedute sui paesi del Roero centrale.

Al rientro nell’enorme piazza pedonale resa fiabesca per la sapiente illuminazione notturna, Irene Ciravegna dell’Associazione Orora e già membro di Italia Nostra Bra ha raccontato ai partecipanti la storia delle architetture albertine di impianto neogotico e le origini dell’Agenzia di Pollenzo, un tempo centro di sperimentazione agricola che faceva da scuola a tutto il territorio e diventata fiore all'occhiello della ricettività locale, grazie alla pionieristica visione di Carlin Petrini e Slow Food.

Durante la serata è stato poi il momento delle premiazioni dei camminatori più assidui, che hanno dedicato ai Notturni nelle Rocche una parte delle proprie serate estive.

Ecco le vere “creature della notte”, tema dell’annata 2025 che hanno partecipato a tutte le date in programma: come da un po’ di anni a questa parte, ad accaparrarsi il premio sono stati Piero Marocco ed Ettore Chiavassa, entrambi membri del CAI di Alba.

Il premio per l'assiduità combinata alla maggior distanza chilometrica è andato ad Elvira Aragno di Bene Vagienna.

Nella foto, i vincitori con Olga Scarsi dell’Ecomuseo delle Rocche e Mary Accossato, parte dello staff dei Notturni nelle Rocche 2025 insieme a Silvano Bertaina e Lucia Occhetti.

A coadiuvare una parte delle passeggiate sono stati anche gli accompagnatori naturalistici freschi di abilitazione: Andrea Novarino, Paolo Tessiore, Susan Jane Thomas del corso di abilitazione della Engim di Chieri.

La rassegna 2025 ha potuto confermare 18 passeggiate sulle 20 totali che erano in programma, con l’annullamento per maltempo delle date di Baldissero d’Alba e Magliano Alfieri: in generale una stagione particolarmente piacevole per camminare, con temperature adeguate e, a parte qualche data ad inizio giugno, sempre fresche alla sera.

Anche quest’anno si conferma un’ottima partecipazione di pubblico, con un totale di 1478 persone partecipanti nelle 18 date svolte, per una media di 82 persone a serata.

Le serate che hanno registrato un maggiore picco di adesioni : il Notturno “astrofisico” con Angelo Rivetti, quello letterario con Alessandro Avataneo della Scuola Holden, quello sull’emigrazione argentina con Paolo Tibaldi, ed alcune date animate delle compagnie teatrali sul tema “Creature della notte”.

Con la 16a edizione si è giunti al totale di quasi 320 passeggiate organizzate nel corso degli anni, su altrettanti itinerari della sinistra Tanaro.

Un ringraziamento conclusivo va alla Fondazione CRC che crede e sostiene questo progetto di escursionismo e turismo outdoor che mescola sport, intrattenimento, teatro e saperi locali”.



