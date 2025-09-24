A Cuneo la presentazione di "Bestiario", il nuovo libro di Beppe Menardi

Domani, giovedì 25 settembre, alle ore 18:30, la Sala Convegni del Circolo Caprissi in Piazza Boves 3 a Cuneo ospiterà un incontro culturale di grande interesse: la presentazione del nuovo libro di Giuseppe Menardi, Bestiario.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Kleos e sarà introdotto dal giornalista Cesare Mandrile, che dialogherà con l’autore insieme al pubblico presente.

Il libro, dal titolo evocativo, si presenta come una sorta di “critica ragionata alle storture della modernità”: pagine che affrontano con tono diretto e talvolta polemico alcuni temi centrali del nostro tempo. Menardi parla di intelligenza artificiale, di burocrazia, di regole professionali e di abitudini sociali, con l’obiettivo di smuovere la coscienza critica dei lettori. Non manca uno sguardo all’attualità internazionale: un passaggio è dedicato a Parigi durante le Olimpiadi 2024, raccontata in modo molto diverso da quanto spesso descritto dai media italiani.

Giuseppe Menardi, cuneese, non è un volto nuovo per la città: già sindaco dal 1990 al 1995 e senatore per tre legislature con Alleanza Nazionale, porta con sé un bagaglio di esperienza politica e amministrativa, oltre a una solida formazione da ingegnere. Sul suo libro spiega: "Bestiario non è pensato per tutti, ma per chi vuole usare la testa e riflettere sui paradossi della nostra quotidianità".

La serata sarà dunque un’occasione non solo per conoscere l’opera, ma anche per un confronto diretto con l’autore, tra domande, riflessioni e spunti di discussione. L’Associazione Kleos invita tutti a partecipare a questo momento di dialogo e pensiero critico sulla società di oggi.