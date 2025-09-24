Tre giorni di festa, musica e solidarietà: Cinzano si mobilita per la parrocchia [FOTO]

Fare del bene, divertendosi e condividendo momenti di comunità. È lo spirito che ha animato la frazione Cinzano di Santa Vittoria d’Alba, dove tanti volontari, guidati da don Francesco della parrocchia di Santa Paola, hanno dato vita a un evento che ha unito festa, cultura e solidarietà.

Il programma si è aperto sabato 20 settembre con un concerto gospel nella chiesa parrocchiale, dove il Bloom Spirit Choir ha regalato al pubblico una serata intensa di musica ed emozioni. L’evento, a scopo benefico, ha inaugurato la raccolta fondi destinata a sostenere le attività della parrocchia.

Domenica 21 è stata la volta della “Festa di fine estate”: dopo la celebrazione della Messa, oltre un centinaio di persone si sono ritrovate per un pranzo comunitario all’aperto a base di paella. Nel pomeriggio il parco della chiesa ha ospitato diverse attività: mercatini di hobbistica, gioco degli scacchi con un campione regionale di 12 anni, battesimo della sella con i Cavalieri del Bandito, prove di tiro con l’arco grazie alla Compagnia dell’Artiglio del Drago, letture animate per bambini a cura della biblioteca e uno spazio libri gestito dalle Edizioni Paoline.

La rassegna si è chiusa lunedì 22 settembre con la proiezione, nel salone parrocchiale, del film “Il Segreto di Santa Vittoria”, che racconta una pagina significativa della storia locale. La serata si è conclusa tra applausi e sorrisi, accompagnata da un rinfresco offerto dal Circolo Zia Gabri, in memoria di Giorgio Cagnasso, amico e volontario scomparso lo scorso anno.

Il bilancio dell’iniziativa è positivo, non solo per i fondi raccolti, interamente destinati alle attività parrocchiali, ma soprattutto per lo spirito di partecipazione e collaborazione che ha coinvolto volontari di ogni età, molte associazioni e anche nuove persone che si sono unite all’ultimo momento per dare una mano.

Tra i ringraziamenti, oltre ai tanti volontari, spiccano quelli rivolti a: Circolo Zia Gabri, Sport Roero, Bloom Spirit Choir, Edizioni Paoline, Naturaltrek, Cavalieri del Bandito, Compagnia dell’Artiglio del Drago, Azienda Agricola Rozzi Federico, la fotografa Sabrina Santangelo, le Pro Loco di Santa Vittoria e Monticello, e l’Amministrazione Comunale. Un grazie speciale è stato rivolto anche a don Bruno Cerchio della parrocchia di Novello, per la sua collaborazione.

«Fare volontariato fa bene all’anima e al cuore» è stato il messaggio condiviso da molti. E a Cinzano, per tre giorni, questo spirito si è sentito forte e chiaro.