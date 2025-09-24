Bongiovanni (Cuneo Mia): “Partecipiamo al Bando regionale per rinaturalizzare piazza della Costituzione”

È arrivata dall’esponente di minoranza Claudio Bongiovanni di Cuneo Mia la proposta, portata all’attenzione del Consiglio comunale, di riqualificare a verde la parte di piazza della Costituzione non usata come parcheggio. In quale modo? Partecipando al Bando regionale “Contrasto al consumo di suolo attraverso interventi di rinaturalizzazione in aree urbane e periurbane”, finanziato dal Ministero dell’Ambiente.

“La finalità di contrasto al consumo di suolo - ha sottolineato Bongiovanni - viene declinata nel Bando con obiettivi ambientali come l’aumento della capacità di infiltrazione delle acque meteoriche e la riduzione della superficie impermeabilizzata, il miglioramento della qualità dell’aria e il contrasto ai cambiamenti climatici, la mitigazione degli effetti delle isole di calore urbane mediante ombreggiamento e regolazione del microclima, l’incremento della biodiversità attraverso la creazione di habitat stabili per flora e fauna, il recupero paesaggistico e la valorizzazione dell’arredo urbano”.

La richiesta di finanziamento deve essere compresa tra un minimo di 250.000 e un massimo di 1.500.000 euro. I connotati del progetto? Una de-impermeabilizzazione e il successivo inerbimento del terreno per una superficie maggiore del 90% rispetto agli spazi dell’intervento. Una vegetazione arborea, riferita alla superficie complessiva coperta dalle chiome degli alberi, maggiore del 50% dell’area interessata dai lavori. Una minima irrigazione del verde con il recupero delle acque meteoriche. La scadenza del Bando è prevista il prossimo 13 novembre.

“La parte di piazza della Costituzione ora non adibita a parcheggio - secondo Bongiovanni - ha tutte le caratteristiche e le potenzialità per ottenere il finanziamento, eliminando così l’isola di calore che si è creata sull’area a causa della pavimentazione e alleggerendo le emissioni inquinanti dovute alla notevole mole di traffico che si sviluppa in corso Gramsci e nella sottostante Est-Ovest”.

E le, seppur poche, manifestazioni che si svolgono su quello spazio?

“C’è la valida alternativa di spostarle sulla piattaforma di diecimila metri quadrati per eventi e iniziative, che si sta costruendo all’interno della vicina ex Caserma Montezemolo”.

Il mercato legato all’agricoltura sostenibile e a km zero che si effettua il sabato mattina?

“Si può mantenere in quanto si svolge sotto i portici della piazza. Per i mezzi di servizio alle bancarelle è possibile realizzare un percorso con verde carrabile”.

Altro pregio del progetto? “Recuperare le acque meteoriche dalle tettoie degli stessi portici e destinarle all’irrigazione del verde previsto nell’area”.



Le perplessità di Sturlese sul Bando



Dall’opposizione Ugo Sturlese di Cuneo per i Beni Comuni allarga gli orizzonti: “Bene ha fatto il consigliere Bongiovanni a fare la proposta. L’opportunità va colta, ma la battaglia contro il consumo di suolo non è vinta con questo Bando e con il Decreto Ministeriale che lo finanzia. I progetti, infatti, vengono previsti al di fuori di qualsiasi programmazione urbanistica”.



Vincenzo Pellegrino non ci sta



Invece il consigliere di maggioranza Vincenzo Pellegrino (Centro per Cuneo), bolla la proposta di Bongiovanni come provocatoria perché “in visione futura lo sviluppo naturale dell’area è quello di diventare un parcheggio di testata magari con un piano in più sotto o fuori terra. Ampliando così lo spazio già esistente destinato alla sosta”.



Cosa dice l’assessore Spedale



“Si tratta di un’opportunità importante, con degli obiettivi e degli obblighi precisi: portare dei benefici ambientali, paesaggistici e di benessere psicofisico per le persone: quest’ultimo concretizzato promuovendo attività ricreative, culturali e sociali. Sul Bando abbiamo posto la nostra attenzione e ne stiamo analizzando i contenuti anche per scegliere quale potrebbe essere l’area o le aree idonee alla eventuale candidatura. Non vi posso dire ora se sarà piazza della Costituzione. Ci stiamo lavorando”.



La replica di Bongiovanni



“Il consigliere Pellegrino non ha capito la proposta che era per nulla provocatoria. Per rispondere a quanto previsto dal Bando, la superficie più ampia cementificata su tutto il territorio comunale dell’Altipiano è proprio piazza della Costituzione”.