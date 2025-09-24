Distanze minime dai cimiteri, Costa e Rosso (FI): "Porteremo a Camera e Senato le richieste del Piemonte"

"Nei giorni scorsi abbiamo letto la nota dell’assessore regionale Marco Gallo e il comunicato di Giampiero Caramello, responsabile piemontese del Dipartimento Casa di Forza Italia, riguardanti la modifica delle distanze minime delle costruzioni dai cimiteri", dichiarano l’on. Enrico Costa e il sen. Roberto Rosso di Forza Italia che proseguono: "Abbiamo avviato diverse interlocuzioni con amministratori locali, professionisti e imprenditori del settore e riteniamo che il provvedimento approvato dal Consiglio regionale sia di buon senso, perché risponde a criticità evidenti. Le tecniche di tumulazione oggi sono molto diverse rispetto al passato e non pongono particolari problemi igienico-sanitari. Inoltre, in molti piccoli comuni i cimiteri sorgono a ridosso dei centri abitati, limitandone sviluppo e possibilità di ampliamento".



"La norma - aggiungono - non comporta oneri a carico dello Stato e consentirebbe, ad esempio, la realizzazione di nuovi interventi urbanistici separati dal perimetro cimiteriale da strade pubbliche almeno di livello comunale, secondo la classificazione vigente. Sarebbe inoltre possibile costruire a una distanza non inferiore a 50 metri dal cimitero. In assenza di strumenti urbanistici, previo parere favorevole della Asl, la decisione potrà essere assunta dal Consiglio comunale".

"È assolutamente necessario che il Parlamento avvii l’iter istruttorio per aggiornare una normativa ancora ferma a un regio decreto del 1934. Con impegno e determinazione porteremo all’attenzione dei colleghi di Camera e Senato la richiesta formulata dalla Regione Piemonte, perché riteniamo sia utile e necessaria a risolvere situazioni complesse che da anni gravano su cittadini e amministratori senza una risposta definitiva" – concludono l’on. Costa e il sen. Rosso.