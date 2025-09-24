Servizio di emergenza 118: un nuovo modello entro il 2026

Il Comune di Bra, accogliendo l’invito di Anci e Croce Rossa Italiana, aderisce alla Giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari. In occasione della ricorrenza, venerdì 26 settembre 2025, i portici e gli edifici di piazza Caduti per la Libertà saranno illuminati di colore rosso, come segno di sensibilizzazione e vicinanza a questa causa di rilevanza universale.

Quest’anno la Giornata assume un significato ancora più profondo, poiché ricorre l’80° anniversario dei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki (1945), eventi che causarono conseguenze umanitarie e ambientali devastanti, i cui effetti, in parte, sono ancora visibili oggi.

“I territori, le città, le amministrazioni comunali e la società civile hanno un ruolo chiave nel costruire ponti – si legge nell’invito all’adesione di Anci e CRI –. Questo appello ci riguarda tutti, generazioni presenti e future: l’orribile devastazione e le indicibili sofferenze causate dai bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki 80 anni fa non possono e non devono accadere di nuovo”.

Info: tel. 0172.438281 – urp@comune.bra.cn.it






