Bra: festa per i 53 anni del Gruppo comunale della Fidas, guidato da Tommaso Allocco

È tutto pronto per i grandi festeggiamenti del Gruppo comunale di Bra della Fidas, che si accinge a spegnere 53 candeline.

In occasione di questa ricorrenza, sono in programma diverse iniziative, volte a ringraziare chi, nel corso di oltre mezzo secolo di vita, ha dato il suo contributo alla crescita dell’Associazione e alla sua presenza sul territorio.

L’appuntamento è fissato per domenica 12 ottobre, alle ore 10, presso il Santuario nuovo della Madonna dei Fiori di Bra, dove, alle ore 10.30, sarà officiata la Santa Messa con ricordo dei donatori defunti.

Al termine della funzione ci si sposterà presso il salone dell’area verde di frazione San Michele, dove alle ore 12.30 si svolgeranno le premiazioni dei donatori e delle donatrici benemeriti con la consegna dei riconoscimenti. Quindi, tutti a tavola per il pranzo sociale che sarà servito dalle ore 13.

Hanno diritto al pranzo gratuito i nuovi donatori da inizio anno 2025, i donatori premiati con onorificenza d’oro e chi, nel corso dell’anno 2025, alla data del 21 settembre, ha effettuato almeno 2 donazioni. È richiesto un contributo di 15 euro per chi ha effettuato 1 donazione, 15 euro per bambini dai 4 ai 12 anni e 30 euro per familiari, amici e simpatizzanti.

Il direttivo comunica che, per una buona riuscita della cerimonia e per motivi organizzativi, si rende necessaria la prenotazione dei partecipanti durante i prelievi e tassativamente entro domenica 5 ottobre. In casi limitati di avvenuta impossibilità a recarsi in sede (via Palma di Cesnola 3), ci si può prenotare, sempre rispettando il calendario, telefonando ai numeri 0172/421231 o 338/8495457 (Tommaso Allocco), 333/4914531 (Bruno Busso), 333/8265723 (Camillo Bruno), 0172/413961 o 333/5399862 (Giuseppe Rossi).

Così si rivolge ai donatori e alle donatrici Tommaso Allocco, il presidente del Gruppo comunale della Fidas di Bra: «Siamo orgogliosi di festeggiare un anniversario così importante per tutta la comunità. 53 anni di Fidas sono un segno di presenza tangibile e spiegano la grande sensibilità che hanno i braidesi e di come gli stessi hanno a cuore il bene comune e il senso del vivere il sociale. A loro va il grazie più grande».

Infine un appello: «Chiunque fosse interessato a diventare donatore Fidas, sui canali social Facebook e Instagram si possono trovare tutte le informazioni utili con il calendario per poter donare il proprio sangue e plasma. Gli esami, in occasione del prelievo, li potete trovare sul sito www.fidasadsp.it alla voce “referti”, entro 40 giorni dalla donazione. Nella nostra sede potete ritirare anche l’opuscolo guida per registrarsi la prima volta per il collegamento. Per prenotare le donazioni collegarsi al link: bra@fidasadsp.it». Che state aspettando?