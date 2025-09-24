Avvio di stagione ok per l'ASD Judo Cuneo

Inizio di stagione 2025/26 ricco di risultati per l’ASD Judo Cuneo.

Sabato 20 settembre si è tenuto a Spotorno il 3° torneo “Carla Patrone” (Gran Premio Nazionale) dove Akmel Segbedji Vigninou e Giacomo Bersezio (Juniores Under 21) hanno guadagnato utilissimi punti propedeutici al raggiungimento dell’ambito obiettivo di cintura nera.

Entrambi hanno conquistato il podio con prestazioni di tutto rispetto: Akmel nella categoria -100kg è salito sul gradino più alto, mentre Giacomo nella categoria -81kg si è aggiudicato un più che dignitoso 3° posto. Nella stessa mattinata si è disputato ad Olbia il Trofeo Italia esordienti B (Under 15).

Moltissimi atleti da tutta Italia hanno raggiunto l’isola e per l’ASD Judo Cuneo ha gareggiato l’ottimo Gianluca Sanna che nonostante il cambio di categoria, ha conquistato il 1° posto dimostrando piena padronanza del tatami e guadagnando anche lei preziosi punti ranking.

Con queste entusiasmanti premesse la nuova stagione è iniziata come anche i corsi per tutti coloro che vogliano cimentarsi in questa disciplina a partire dai 4 anni in su: anche solo per informazioni l’Associazione Sportiva vi aspetta presso la scuola primaria “Luigi Einaudi” con ingresso da via XX Settembre.