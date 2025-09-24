Calcio: a Robilante si è svolto il XV Memorial dedicato a Felice Bosco, Marino Barale, Cristiano Caraglio e Claudio Cerato

Lo sport, quando è vissuto con passione e condivisione, riesce a trasformarsi in qualcosa che va oltre la semplice competizione. Ne è stata la prova la XV edizione del Memorial di calcio, dedicato con affetto e riconoscenza a Felice Bosco, Marino Barale, Cristiano Caraglio e Claudio Cerato, figure che hanno lasciato un segno profondo nella comunità e nel mondo sportivo locale.

La giornata ha visto protagonisti 370 bambini, in rappresentanza di 16 società della provincia di Cuneo, per un totale di 28 squadre suddivise in 5 categorie, dagli Esordienti ai più piccoli dei Primi Calci.

È stata un’esplosione di entusiasmo: in campo i ragazzi hanno dato il meglio di sé tra sorrisi, impegno e voglia di divertirsi, mentre sugli spalti i genitori hanno accompagnato con un tifo caloroso ma sempre corretto, creando un clima di festa, amicizia.

Il Memorial non è stato soltanto un torneo, ma un’occasione per incontrarsi, vivere una giornata insieme e rafforzare quei valori di rispetto e collaborazione che il calcio sa insegnare, specialmente quando sono i bambini i veri protagonisti.

Oltre all’aspetto sportivo, il Memorial ha avuto un cuore solidale. Durante la manifestazione, è toccato ad alcuni giovani calciatori rappresentare tutte le squadre presenti, consegnando all’AIL di Cuneo (Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma) l’assegno con i 1.500 euro raccolti grazie al pranzo

Un gesto semplice, ma carico di significato, che ha reso tutti orgogliosi e ha ricordato come lo sport possa essere uno strumento di sostegno e vicinanza verso chi ne ha più bisogno.

Un ringraziamento sincero va a tutti i partecipanti, ai volontari, alle famiglie dei nostri ragazzi, alla Pro Loco di Robilante e ai Comuni di Robilante, Roccavione e Vernante. Senza la collaborazione e la disponibilità di ciascuno, una manifestazione così ricca e sentita non sarebbe possibile.

Il Memorial si inserisce in un percorso più ampio che vede il Valvermenagna come punto di riferimento per lo sport giovanile nella valle. La società si fonda sul volontariato: dirigenti, allenatori e collaboratori dedicano tempo, energie e passione per offrire ai ragazzi non solo allenamenti e partite, ma un vero percorso di crescita personale e sportiva.

È proprio grazie a questo spirito di dedizione gratuita che eventi come il Memorial possono rinnovarsi ogni anno, trasmettendo ai giovani il valore dell’impegno, del gioco di squadra e della solidarietà.

Guardando avanti, il Valvermenagna non si ferma. Per tutto il mese proseguono gli Open Days dedicati ai bambini e alle bambine nati tra il 2018 e il 2020, un’occasione per avvicinarsi al calcio in un ambiente accogliente e sereno, dove il divertimento e la crescita vengono prima di ogni risultato.

Il XV Memorial non è stato solo un torneo, ma una vera e propria festa di comunità, dove memoria, sport e solidarietà si sono intrecciati in un unico grande abbraccio. Ricordare, giocare, sorridere e aiutare: sono questi i quattro pilastri che hanno reso speciale una giornata che resterà nel cuore di tutti i partecipanti.