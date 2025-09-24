Calcio: il Bra ha ricevuto la visita del presidente Lega Pro Matteo Marani

Nella giornata mattinata odierna il presidente della Lega Pro Matteo Marani, accompagnato dal segretario generale Emanuele Paolucci, hanno fatto visita istituzionale e ufficiale all'A.C. Bra.

A riceverli, sul prato dello stadio "Attilio Bravi" a Bra, vi erano il presidente giallorosso Giacomo Germanetti e il direttore sportivo Ettore Menicucci. In rappresentanza della città, hanno partecipato l'assessore allo Sport Francesco Matera e il consigliere comunale Ettore Sanino.

Tra i tanti temi affrontati: la necessità e la centralità dell'adeguamento dello stadio "Bravi", l'impatto della società braidese nella Serie C Sky Wifi e gli sviluppi futuri.

Al termine della visita il presidente Marani e il segretario generale Paolucci, si sono dati appuntamento all'Osteria Murivecchi di Bra con il presidente Germanetti, il DS Menicucci, insieme al CEO Gianluca D'Angelone e al segretario generale Emiliano Vaccari, per un momento di convivialità e per far degustare e vivere i sapori del territorio.