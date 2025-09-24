 / Sport

Sport | 24 settembre 2025, 14:41

Calcio: il Bra ha ricevuto la visita del presidente Lega Pro Matteo Marani

A riceverli, sul prato dello stadio "Attilio Bravi" a Bra, vi erano il presidente giallorosso Giacomo Germanetti e il direttore sportivo Ettore Menicucci. In rappresentanza della città, hanno partecipato l'assessore allo Sport Francesco Matera e il consigliere comunale Ettore Sanino

Nella giornata mattinata odierna il presidente della Lega Pro Matteo Marani, accompagnato dal segretario generale Emanuele Paolucci, hanno fatto visita istituzionale e ufficiale all'A.C. Bra

Tra i tanti temi affrontati: la necessità e la centralità dell'adeguamento dello stadio "Bravi", l'impatto della società braidese nella Serie C Sky Wifi e gli sviluppi futuri.

Al termine della visita il presidente Marani e il segretario generale Paolucci, si sono dati appuntamento all'Osteria Murivecchi di Bra con il presidente Germanetti, il DS Menicucci, insieme al CEO Gianluca D'Angelone e al segretario generale Emiliano Vaccari, per un momento di convivialità e per far degustare e vivere i sapori del territorio.

cs

