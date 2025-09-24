Calcio Serie C: il Bra cade con il Livorno, giallorossi sconfitti di misura nel turno infrasettimanale

Il turno infrasettimanale valido per la giornata 6 della Serie C Sky Wifi, non ha sorriso e non ha lasciato punti al Bra: martedì sera al “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante, è terminato 0-1 per il Livorno.

LA CRONACA

Minuto 8 del primo tempo: FVS richiesto dai braidesi (in classica divisa giallo e rossa) per un atterramento in area ai danni di Baldini, ma dopo la revisione televisiva l’arbitro indica di proseguire a giocare. Contatto tra Chiesa e Marchesi pochi centimetri dentro i 16 metri del Bra e il sig. Diop indica il dischetto al 17esimo. 2° FVS richiesto dai giallorossi per verificare l’azione, ma il direttore di gara rimane della propria decisione e dagli 11 metri Dionisi realizza (20′). Terzo FVS, stavolta voluto dal Livorno, per una presunta trattenuta in area: nessuna irregolarità. Intervallo dopo 4 minuti di recupero.

Il primo cambio deciso dalla panchina braidese (1′ secondo tempo) è Lionetti-Chiesa. Bra grintoso e intraprendente, sinistro rasoterra di Minaj (8′) nel cuore dell’area e Ciobanu ci mette una pezza. Sulla ribattuta arriva Sinani ma non trova spazi. Poco dopo sinistro di Baldini dai 20 metri, il pallone sfiora il palo alla destra di Ciobanu. Si scavalla il quarto d’ora, Baldini-Brambilla, sinistro di quest’ultimo e il portiere toscano blocca. Mister Fabio Nisticò viene allontanato, dalla panchina, per proteste al 24esimo. Quasi al 30esimo, punizione di Tuzza da fuori area che sfiora la traversa (con il destro). Franzini si oppone alla grande, invece, al 32′ su Marchesi. Nei 6 minuti di recupero, i braidesi provano il tutto per tutto: angolo di Tuzza, colpo di testa di Sinani e Ciobanu controlla. Arriva il fischio conclusivo. Squadra e staff si sono radunati sotto la tribuna occupata dal tifo organizzato Bra Front, per applaudire il gruppo presente nonostante la serata feriale e per ricevere gli applausi dei sostenitori.

Sabato 27 settembre (ore 15) secondo appuntamento di fila a Sestri Levante: al “Giuseppe Sivori”, è in programma

IL TABELLINO

Bra: Franzini, Chiesa (1′ st Lionetti), Sganzerla, Pautassi, Sinani, Minaj (41′ st Sammouni), De Santis, La Marca (23′ st Di Biase), Cucciniello, Brambilla (19′ st Tuzza), Baldini.

A disp: Renzetti, Rottensteiner, Cannistrà, Morleo, Corsi, Campedelli, Dimatteo, Rabuffi, Nesci, Chiabotto, Chianese.

Allenatore: Fabio Nisticò.

Livorno: Ciobanu, Gentile (10′ st Antoni), Odjer (1′ st Welbeck), Dionisi (35′ st Panattoni), Biondi, Ghezzi (25′ st Baldi), Noce, Hamlili, Cioffi (25′ st Panaioli), Mawete, Marchesi.

A disp: Tani, Nwachukwu, Malva, Di Carmine, Calvosa, Haveri, Marinari, Peralta.

Allenatore: Alessandro Formisano.

Arbitro: Diop di Treviglio (assistenti: Sicurello di Seregno ed El Hamdaoui di Novi Ligure; quarto ufficiale: Poli di Verona; operatore FVS: Mino di La Spezia).

Marcatore: 20′ pt rig. Dionisi (L).

Note: serata gradevole, terreno di gioco in erba sintetica; 318 spettatori. Ammomniti Di Biase, Lionetti (B), Marchesi, Noce (L). Espulso mister Fabio Nisticò (B) per proteste al 24′ st.