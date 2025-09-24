Calcio Serie D: il Saluzzo vuole riscattare la prima sconfitta, al Damiano arriva il Club Milano

È tempo di primo turno infrasettimanale nel girone A di serie D. Il Saluzzo torna tra le mura amiche con la volontà di riscattare la sconfitta subita nel week-end sul campo del Ligorna. Allo stadio “Amedeo Damiano” arriva il Club Milano: fischio d’inizio alle ore 15.

I granata, dopo le due convincenti vittorie iniziali contro Sestri Levante (5-2) e Imperia (2-1), hanno incassato il primo ko in casa dei liguri. A decidere la partita è stato il gol dell’1-0 di Pastore, arrivato sul finire del primo tempo. Vani sono stati i numerosi tentativi di pareggiarla da parte dei saluzzesi nella ripresa.

Ora per i ragazzi di mister Cacciatore l’obiettivo è tornare subito al successo per rimanere il più a lungo possibile nelle posizioni di vertice, in un girone A che si preannuncia molto equilibrato.

Il Club Milano, squadra giovane e ben attrezzata, arriva dal primo risultato utile stagionale: sabato ha pareggiato in casa contro l’Imperia (0-0), dopo aver perso le prime due partite contro Derthona (2-3) e Celle Varazze (1-0). I lombardi proveranno dunque a dare continuità al risultato ottenuto nell’ultimo turno di campionato, provando a strappare punti al più quotato Saluzzo.

Dopo tre giornate la classifica vede i piemontesi quinti con 6 punti, mentre i milanesi sono sedicesimi con un solo punto. Nessun precedente tra le due squadre.

La partita sarà diretta da Riccardo Borghi di Modena, coadiuvato dagli assistenti Simone Colella di Imperia e Vittorio Semini di Albenga.

Prossimo appuntamento per i granata domenica 28 sul campo del Gozzano, per chiudere una settimana ricca di impegni.