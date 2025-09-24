Calcio Serie D: Saluzzo acciuffato nel finale, 2-2 con il Club Milano

Arriva un pareggio nel turno infrasettimanale per il Saluzzo che allo stadio “Amedeo Damiano” non va oltre al 2-2 con il Club Milano.
Ad aprire la sfida valevole per la quarta giornata del girone A sono stati gli ospiti con un gol di Kane (10’). I piemontesi rispondono subito con Lovaglio (13’) e si portano avanti venti minuti dopo con capitan Faridi (31’). Sembra in cassaforte la terza vittoria stagionale ma all’81’ arriva il pareggio dei lombardi che riacciuffano i padroni di casa con Bernacchi.
I granata tornano dunque a muovere la graduatoria dopo la sconfitta rimediata domenica sul campo del Ligorna. I ragazzi di mister Cacciatore sono ora sesti con sette punti.
Per il Club Milano si tratta del secondo pareggio consecutivo, dopo le due sconfitte iniziali. I biancorossi si portano al quindicesimo posto in classifica con due punti.
Prossimo appuntamento per il Saluzzo domenica 28 sul campo del Gozzano. Fischio d’inizio alle ore 15 allo stadio “Alfredo d’Albertas” di Gozzano (Novara).