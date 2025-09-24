Ciclismo: amaro quarto posto per l'Italia di Matteo Sobrero nel Team Relay dei Mondiali

Giornata amara per Matteo Sobrero che ha conquistato il 4° posto nel Team Relay dei Mondiali. L’Italia non si è dunque confermata sul podio della cronostaffetta mista dopo il bronzo conquistato lo scorso anno.

La gara è stata vinta dall’Australia (Matthews, Plapp, Vine, Chapman, Spratt, Wilson-Haffenden) che ha bissato il successo ottenuto nel 2024. Al secondo posto si è piazzata la Francia (Armirail, Seixas, Sivakov, Kerbaol, Labous, Squiban) a soli 5 secondi dagli oceanici; terza la Svizzera (Christen, Kung, Schmid, Liechti, Reusser, Ruegg) a 10 secondi. Quarti gli azzurri con più di un minuto di distacco dai vincitori.

Oltre all’albese hanno rappresentato la nazionale azzurra l’altro specialista Mattia Cattaneo e il passista Marco Frigo. Al femminile erano presenti Soraya Paladin, Monica Trinca Colonel e la medaglia di bronzo nella prova contro il tempo Under23 Federica Venturelli.

Il cuneese aveva chiuso la cronometro al 13° posto a ben quattro minuti dal trionfatore belga Remco Evenepoel. Il 28enne di Montelupo Albese, complice il durissimo percorso di 20.9 km, si è sacrificato nella prima parte di corsa staccandosi al nono chilometro dopo aver lavorato nella prima parte di gara.

Dunque c’è un po’ di delusione per il portacolori della Red Bull – Bora – Hansgrohe che non è riuscito a conquistare la sua terza medaglia iridata dopo il bronzo ai Mondiali 2021 e l’argento nel 2022, entrambe nel Team Relay.

Così Sobrero a fine gara (Federciclismo): "Giornata difficile e mi dispiace non essere riuscito a dare il contributo sperato. Gli altri ragazzi però sono stati veramente bravi".

Ora per Sobrero un ultimo appuntamento iridato lo aspetta domenica 28, quando prenderà il via nella prova in linea dei Campionati Mondiali a Kigali (Ruanda), prima storica edizione africana.