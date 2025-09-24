Cuneo Scherma Academy: presentato lo staff per la nuova stagione

La Cuneo Scherma Academy ha presentato ufficialmente lo staff tecnico che guiderà la nuova stagione sportiva.

La società cuneese, sempre più punto di riferimento per la scherma in città e sul territorio, conferma la presenza di un team completo e altamente qualificato, capace di accompagnare gli atleti in un percorso di crescita sportiva e personale.

La Cuneo Scherma Academy può contare su una palestra interamente attrezzata per la scherma, dotata di materiali all’avanguardia e spazi moderni, situata in Corso Vittorio Emanuele II 33 bis a Cuneo.

Lo staff presentato

Alla guida del progetto c’è il Direttore Tecnico Maestro Juan Paz y Mino, fiorettista di alto livello con medaglie conquistate a livello sudamericano e panamericano. Laureato in Scienze Motorie, docente della Federazione Italiana Scherma e membro dello staff del prestigioso Folgaria Fencing Camp, vanta un’esperienza internazionale di rilievo: ha allenato atleti capaci di distinguersi a livello nazionale e internazionale, ed è stato invitato dal Ministero dello Sport dell’Ecuador per corsi di aggiornamento ai tecnici sudamericani. Ha ricoperto anche il ruolo di Maestro accompagnatore della nazionale giovanile ecuadoriana. Accanto a lui l’istruttrice Umberta Riboldi, tecnico di II livello con lunga esperienza di insegnamento e atleta attiva nel circuito Master, convocata più volte ai Mondiali di categoria con la Nazionale italiana. La sua competenza unisce la pratica della scherma olimpica a quella della scherma storica, arricchendo il bagaglio tecnico e culturale della società. Completa lo staff il giovane preparatore atletico Francesco Belmondo, laureato in Scienze Motorie e con esperienze in diverse discipline sportive. All’interno dell’Academy cura la preparazione atletica degli atleti, fondamentale per affrontare al meglio la pedana. Figura imprescindibile è il tecnico delle armi Roberto Faldini, responsabile della manutenzione e del corretto funzionamento di tutta l’attrezzatura. Schermidore attivo nella categoria Master e atleta della Cuneo Scherma Academy, è stato convocato come riserva ai Mondiali in Bahrain e come tecnico delle armi per i Campionati Europei di Scherma di Genova 2025.

Con la presentazione ufficiale dello staff, la Cuneo Scherma Academy rinnova il proprio impegno nel promuovere la scherma come disciplina educativa e formativa. Per chi desidera avvicinarsi a questo sport, la società offre lezioni di prova gratuite presso la palestra di Corso Vittorio Emanuele II 33 bis: un’occasione per scoprire da vicino una disciplina che unisce tecnica, disciplina e passione.