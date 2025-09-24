Daniele Faccia e “l’impresa titanica”: il runner amatore di Castelletto Stura è finisher del Tor330 in Valle d’Aosta 

Il “Tor des Géants” è una gara di endurance Trail che si svolge ogni anno in Valle d' Aosta e si estende per 330km, con oltre 24mila metri di dislivello positivo per le alte vie della Valle d’Aosta. Considerata una delle gare più dure al mondo, è sempre stato il grande sogno per Daniele Faccia, runner amatore di Castelletto Stura.

Questo sogno, ormai diventato ricorrente, si è trasformato nel suo obiettivo sportivo, la sua sfida personale.

Così, in compagnia di alcuni amici con i quali condivide la passione per la corsa, ha iniziato ad allenarsi sempre di più, giorno e notte, ad affrontare percorsi lunghi, sempre più lunghi e sempre più difficili per riuscire, un giorno, ad arrivare preparato a quel sogno.

A gennaio l’apertura delle iscrizioni, alle quali si accede solo dimostrando di aver concluso una serie di gare di ultra Trail e dopo un sorteggio pubblico, in quanto il numero di posti per la gara sono contingentati dall’organizzazione. Il 2025 si è dimostrato anno favorevole per Faccia che è stato selezionato e da lì è iniziato il lungo percorso preparatorio.

La gara è cominciata a Courmayeur domenica 12 settembre e si sarebbe conclusa il sabato successivo, per un totale massimo di 150 ore, sempre a Courmayeur. Così con lo zaino in spalla, emozione e lacrime negli occhi Daniele è partito per questa immensa avventura.

“Sul percorso avrebbe trovato diversi punti di ristoro, ma solamente sei basi vita dove potersi fermare per un piatto caldo, una doccia e un po' riposo (che poteva essere di due ore al massimo). Alle basi vita trovava sempre il suo assistente, il suocero Attilio, che con emozione ed orgoglio lo seguiva e lo aspettava a qualsiasi ora del giorno o della notte per portargli tutto il supporto necessario e aiutarlo a prepararsi a proseguire il lungo percorso in quota. – raccontano gli amici e i familiari - È stato un compito impegnativo anche quello dell’assistente che ha percorso in macchina quasi 1000 km su e giù per le diverse montagne valdostane, ma si è fatto sempre trovare felice ed emozionato di vederlo arrivare e pronto ad accoglierlo. Il percorso è stato faticoso, le cime da raggiungere erano molto impegnative, il sonno e la stanchezza le rendevano ancora più difficili: Daniele per l’intera settimana ha riposato solamente 6 ore. Col passare dei giorni il fisico iniziava a patire e a essere meno performante, ma Daniele non ha mai perso l’entusiasmo e la forza per portare a termine la sua grande impresa. La sua forza di volontà e la sua caparbietà sono state ammirevoli: stanco, a volte stremato e dolorante continuava un passo dopo l’altro a macinare chilometri e chilometri sotto il sole cocente o nel freddo buio della notte senza mai mollare”.

“Ha camminato per 140 ore senza arrendersi o scoraggiarsi per portare a termine la sua sfida, compiendo l’impresa che i più non riescono anche solo ad immaginare. Il viaggio è stato faticoso, ma il suo obiettivo è stato raggiunto con onore. – proseguono - Per tutta la settimana ha sempre trovato conforto e supporto dai suoi amici che lo incitavano, si complimentavano con lui e a distanza gli erano vicini, dalla moglie e dai suoi bambini Mattia e la piccola Giulia, di soli 2 mesi, che cercavano di raggiungerlo in qualche rifugio per portargli un saluto e un caldo abbraccio, oltre che dai suoceri che lo aiutavano per tutto il necessario.

Non sono mancate delle bellissime e gradite sorprese sul percorso. A metà settimana, al rifugio Champoluc, lo hanno raggiunto due amici di Cuneo, Alberto e Matteo. Gli amici valdostani Diego e Andrea ad aspettarlo a La Thuille con Anthony; sempre il cognato Anthony che lo aspettava a Cogne con Flavio, l’amico Corrado che lo sosteneva nelle varie basi vita, e per finire gli amici di Castelletto Stura Andrea, Davide e Kevin, con cui condivide la passione per la corsa e l’organizzazione del Trail del Saraceno, che hanno camminato ore per incontrarlo sul percorso e ‘scortarlo’ per 25 km emozionati fino all’arrivo a Courmayeur”.

Davvero dei gesti di stima e amicizia apprezzati e incoraggianti. Non sono poi mancati gli applausi e gli abbracci degli amici e della famiglia che lo aspettavano all’arrivo con occhi lucidi e cuore in gola dall’emozione. Daniele si è così guadagnato il tanto sognato titolo di finisher e si è ritagliato un posto tra i Giganti del Tor.