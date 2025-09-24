Grande successo per il Torneo dei Bastioni a Cherasco

Una settimana fitta di partite per i 30 tennisti partecipanti alla prima edizione del Torneo dei Bastioni, conclusosi a Cherasco sabato 13 settembre con la premiazione dei vincitori alla presenza di una numerosa rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, del Lions Club e del Tennis Club.

"Rinnoviamo il nostro ringraziamento al Tennis Club ed a tutti i giocatori per aver creduto sin dall'inizio nell'importanza del progetto - dichiara Roberto Icardi, Presidente del Lions Club Cherasco - trasformando l'edizione 2025 del tradizionale torneo annuale in un'opportunità per entrambe le associazioni. Gli 800 Euro donati a Lions Multisport Inclusive Games sono un importante contributo all'accesso allo sport per tutte le persone, senza barriere e con particolare attenzione a chi vive con disabilità".

Nell'ambito dell'evento, un momento particolarmente significativo è stato il pomeriggio dedicato ad un gruppo di ragazzi speciali, che hanno avuto l'opportunità di sperimentare qualche scambio sui campi con la preziosa assistenza del Maestro Lorenzo.

Determinante il sostegno degli sponsor. Grazie alla sensibilità di Banca di Cherasco, Stampatello, Atlante Montello, Garesio Sport e del Ristorante Trentatrè il successo del progetto è andato oltre le aspettative creando i presupposti per il successo delle future edizioni.

Appuntamento quindi al 2026 per il prossimo Torneo dei Bastioni