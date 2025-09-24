Triatletica Mondovì – Acqua S. Bernardo all’ “Ironman Italia Cervia” e al Challenge di Sanremo

Sabato 21 è andato in scena l’“Ironman Italia - Emilia Romagna” a Cervia, unica città italiana ad ospitare quest’anno una tappa del più blasonato, famoso e meglio organizzato circuito internazionale di triathlon. Circa 6000 atleti in rappresentanza di 80 paesi: questi gli incredibili numeri dell’evento che prevedeva nella giornata di domenica anche la gara 70.3.

A difendere i colori monregalesi Maurizio Pellegrino che dopo i 3,9 km di nuoto, 180 km di bici e 42 di corsa ha tagliato il traguardo con l’ottimo crono di 10h09’38”: un grande risultato per il giovane cuneese che pratica la triplice disciplina da poco più di un anno.

Al via anche Carlo Cavanna, alla sua prima esperienza sulla distanza 70.3, che conclude una buona prova con il tempo di 6h12’46”.

Nello stesso fine settimana, il circuito internazionale “Challenge” ha fatto tappa a Sanremo con le gare riservate alle categorie giovanili e due gare riservate agli atleti master, professionisti e non su distanza Sprint e Medio.

Ottima la partecipazione della TriAtletica Mondovì Acqua S. Bernardo con Shara Giuliano che si confermata ai vertici anche nella distanza media (1,9 km di nuoto, 90 di bici e 21 di corsa) vincendo la categoria W50-54 e piazzandosi 15ª assoluta in 5h44’06”. Mauro Burzio chiude lo “sprint” con il tempo di 1h14’13” e 7° di cat M2.



