A Roccaforte Mondovì l'incontro dei Radioamatori italiani

I Radioamatori della Sezione A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani) di Mondovì (www.dcia.it/iq1bp), proseguendo una ormai lunga e collaudata tradizione, hanno dato vita alla ventiquattresima edizione del Meeting “Diploma dei Castelli d’Italia” (D.C.I.) e del Diploma “Italian Flora Fauna Award” (I.F.F.A.) da venerdì 12 a lunedì 15 settembre, nei locali dell’Albergo “Commercio” di Norea a Roccaforte Mondovì.

Oltre 60 Radioamatori provenienti da molte Regioni italiane, dall’Austria e dalla Svizzera, si sono incontrati per discutere sui vasti temi inerenti alle radiocomunicazioni e alle attività ad essa collegate, ma anche per condividere riflessioni sui luoghi storici, artistici e faunistici, da alcuni dei quali i Radioamatori hanno attivato le relative “referenze” censite in una vasta banca dati (14.565 per i Castelli e 3.012 per la Flora-Fauna), contribuendo a proporre le bellezze del patrimonio artistico del Monregalese e della provincia di Cuneo.

Dall’ormai lontano marzo 2001, anno di nascita del “Diploma dei Castelli d’Italia” ad oggi, oltre 151.000 Radioamatori italiani e stranieri sono stati coinvolti in questa attività, che non è solo divertimento, ma rappresenta anche un grande valore aggiunto, che consiste nella continua sperimentazione tecnica e scientifica, la quale permette di mettere a punto antenne e apparati radio, i quali rimangono ancora validissimi strumenti di comunicazione al servizio di tutta la comunità nazionale in caso di calamità naturali, quando le reti telefoniche e gli altri canali di comunicazione sono fuori uso.

Per tutta a durata del Meeting è stata attiva dal Castello di Roccaforte Mondovì (DCI-CN218) una stazione speciale II1DCI/p che ha effettuato oltre 200 collegamenti.

Dopo l’accoglienza del venerdì sera, si è passati all’organizzazione della ottava edizione “Speed Contest DCI”; una competizione che ha visto gli equipaggi ripartirsi nella mattinata di sabato sul territorio monregalese in prossimità di un castello o di una torre, collegando nelle due ore a disposizione il maggior numero di stazioni radioamatoriali italiane e straniere.

Al termine dell’attività radiantistica, sabato pomeriggio gli ospiti sono stati accompagnati, grazie al pulmino messo a disposizione dai titolari dell’Albergo Commercio di Norea, a visitare il Castello Reale di Casotto (DCI-CN120) situato nel Comune di Garessio a 1.090 metri di quota. Terminata la visita i radioamatori presenti hanno trasmesso a lato del Castello effettuando oltre 100 collegamenti con tutta l’Europa. Il tutto, grazie alla concessione chiesta alla gentilissima Margherita collaboratrice di Kalatà, è stato ripreso e registrato con un drone.

Gradita è stata la presenza del Sindaco di Mondovì, nonché Presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo che ha portato il suo saluto e ringraziamento per il lavoro che i radioamatori del suo Comune portano avanti con impegno.

La serata di sabato si è conclusa con una tavola rotonda, moderata da Massimo Balsamo IK1GPG, con alcuni relatori tra attivatori e hunters D.C.I. e I.F.F.A, nel corso della quale i Radioamatori si sono confrontati sui temi relativi alle nuove modalità di trasmissione, suggerendo modifiche al regolamento dei Diplomi, adeguandosi ai tempi e scambiandosi informazioni tecnico-scientifiche.

Domenica 14 settembre i lavori del Meeting si sono aperti con la relazione introduttiva del Presidente della Sezione A.R.I. di Mondovì Edoardo Ambrassa IW1EVQ, relazione che ha posto in luce i tanti traguardi raggiunti in venticinque anni di vita radiantistica inerente ai castelli, nonché il forte spirito di coesione e di fraterne amicizie nate e consolidatesi in questo lungo arco di tempo. Il Presidente ha inoltre sottolineato come il Meeting rappresenti per tutti i partecipanti un merito estremamente importante, una "cifra" per tutti i radioamatori che sentono e vivono la radio come un hobby intelligente, come strumento di unione e di rafforzamento dei rapporti umani e tecnici, ma anche come strumento di enorme utilità in caso di catastrofi naturali.

Apprezzate sono state le parole del Sindaco di Roccaforte Paolo Bongiovanni e dell’amico Marco Botto, presente ininterrottamente a tutte e 24 le edizioni del Meeting.

I lavori sono proseguiti con le relazioni del Technical Award Manager Massimo Balsamo IK1GPG e dell’Award Manager Betty Sciolla IK1QFM e, successivamente, con una serie di interventi da parte dello Staff Tecnico e di consulenza D.C.I., Gian Piero Asselle I1ASU, Stefano Tolari IZ5GST e Federica Stefanelli IU5AXT (Tour 2025), Claudio Cordeglio IW1QLH (Nuova App per i Diplomi DCI e IFFA), Luciano Lucini IK2QPO (Novità diploma OEFF), Luciano Fusari I5FLN (La radio…), Giacomo Frola IU1LBK (Assegnazione di nuovi fari WAIL), Danilo Crespi IK2SAV (le mie attivazioni DCI e IFFA in portatile) e gli interventi di Bruno Mattarozzi IZ4EFP (attivazione da tutte e 110 le province Italiane), Alberto De Bona IW3GID (il ruolo dei radioamatori nel disastro del Vajont del 1963) e Fabio Prioni IZ2GMU (la passione per la radio trasmessa del papà Ivano).

Tra le tante gare radiantistiche organizzate nel corso dell’anno, particolare risalto merita il “25° Week-End dei Castelli”, curato dalla Sezione A.R.I. di Fidenza nella persona di Paolo Guatelli IK4PKK e dal WCI Manager Antonio Massimino IK8SHL, che ha premiato i radioamatori che hanno ottenuto i migliori risultati.

La fotografia di gruppo e l’ottimo pranzo, preparato dalla Chef di famiglia ed accuratamente servito da Emanuele Dho e dal suo Staff molto apprezzato dagli ospiti così come tutti gli altri momenti conviviali dei giorni precedenti, hanno concluso i primi tre giorni del Meeting che è proseguito il giorno successivo con attività radio “on the Field”.

Lunedì 15 settembre, “trasferta” di gruppo in direzione Fossano con l’obiettivo di realizzare sette attivazioni da parte di una squadra di radioamatori provenienti dalle province di Belluno, Cuneo, Firenze, Imperia, Modena, Pistoia, Potenza e Varese. “Fare un’attivazione” consistite nel posizionare le stazioni radio in prossimità del Castello di Fossano (DCI-CN113) e all’interno della Riserva Biosfera MAB - Monviso (IFF-2649) effettuando così oltre 500 collegamenti con Europa, Asia e Nord America.

Le 7 referenze censite nella Directory dei Castelli d’Italia ed attivate nell’ordine sono state:

Casa Torre di Via Garibaldi (DCI-CN385) dove sono ancora ben visibili i dettagli delle testate laterali;

Porta di San Martino (DCI-CN386) detta anche Porta Castello, l’unica sopravvissuta al sistematico abbattimento perpetrato nell’Ottocento. Costruita nel 1200 era la principale via di accesso alla città fortificata;

Bastione del Salice o Dehor (DCI-CN388) il Bastione Nord edificato nel Cinquecento a protezione della città;

Cinta Muraria (DCI-CN389);

Bastione del Viale Bianco (DCI-CN390);

Bastione dell'Annunziata (DCI-CN391);

Torre di Via IV Novembre (DCI-CN392) situata nell’angolo di via Roma, ancora ben visibile ed inglobata nelle case.

Tali attivazioni si sono potute effettuare grazie alla concessione, al patrocinio e alla compartecipazione del Comune; un particolare ringraziamento al Geometra Dario Tallone, Sindaco di Fossano, che ci ha fatto gradita visita insieme all’avv. Simona Giaccardi, Presidente del Consiglio Comunale, per aver concesso l’autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico a titolo gratuito di piazza Castello (fronte Castello) per tutta la durata dell’attivazione.

Questo 24° Meeting D.C.I. ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, della provincia di Cuneo, del Comune di Roccaforte Mondovì, del Comune di Mondovì e del Comune di Fossano e si è potuto realizzare grazie al contributo della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, della Provincia di Cuneo, della Città di Mondovì, del Comune di Roccaforte Mondovì che ha donato libri inerenti al territorio Roccafortese.

Sincera gratitudine per i materiali offerti viene rivolta a “L'Oasi di Comino Alessandro e Graziano” di Morozzo, a Microware Software Easylog di Villanova d’Asti, all’Informatica System di Vicoforte, all’Ipercoop di Mondovicino, a Roberto Guidetti I5KG di Altopascio, alla CSY & SON di Azzio e ad Ugo Leonti, titolare della “Ferramenta Briatore”, che ha così voluto ricordare il papà Giorgio IW1FHF, Socio e Sindaco della Sezione.

Hanno contribuito in modo determinante al pieno successo dell’iniziativa i soci della Sezione A.R.I. di Mondovì: Edoardo Ambrassa IW1EVQ, Massimo Balsamo IK1GPG e Betty Sciolla IK1QFM per la parte relativa alla programmazione, organizzazione e gestione dell’evento, oltre a Riccardo Pareto IW1GPR e Pasquale Veltri IU1BNT per i servizi video e fotografici.

Gli apprezzamenti e le evidenti dimostrazioni di affetto e di riconoscenza palesate dai partecipanti e dalle Autorità sono state assolutamente gratificanti e tali da incoraggiare i soci della Sezione ARI di Mondovì a continuare questa bella ed interessante iniziativa che ha portato sul territorio monregalese, da ventiquattro anni consecutivi, oltre 500 radioamatori provenienti sia da ogni Regione italiana sia dall’estero (Germania, Spagna, Francia, Svizzera, Austria, Belgio, Polonia e Costa d’Avorio).

Sul sito ufficiale (www.dcia.it) è possibile visionare fotografie e quanto emerso in questo recente Meeting.