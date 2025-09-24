House of Volley: HAOK Mladost Zagabria ospite al Comune di Cuneo

La formazione croata HAOK Mladost Zagabria, storica protagonista della pallavolo europea, ha fatto visita lunedì mattina al capoluogo cuneese nell’ambito del progetto “House of Volley”.

Dopo una passeggiata tra le vie del centro – con tappe in via Roma, contrada Mondovì e piazza Galimberti – atlete e staff del club croato sono stati accolti nel Salone d’Onore del Comune di Cuneo, dove hanno ricevuto il benvenuto ufficiale dalla Sindaca Patrizia Manassero e dall’Assessore allo Sport Valter Fantino.

Nel corso dell’incontro, il coach Riccardo Boieri, da pochi mesi approdato sulla panchina del club croato, ha raccontato la sua esperienza con l’HAOK Mladost Zagabria, elogiandone la grande organizzazione e il valore sportivo, senza nascondere le ambizioni della squadra sia a livello nazionale che internazionale.

La visita a Cuneo arriva il giorno dopo l’amichevole disputata domenica contro la Cuneo Granda Volley, che ha registrato un grande successo di pubblico. La permanenza della squadra croata in città rientra in un percorso di preparazione tecnica in vista dell’imminente stagione sportiva: l’HAOK Mladost Zagabria è infatti in Italia proprio per confrontarsi con formazioni di alto livello e mettere a punto il lavoro in campo in un contesto stimolante e competitivo.

La cerimonia in Comune ha rappresentato un momento di incontro e amicizia, sottolineando il valore dello sport come strumento di dialogo e condivisione tra realtà diverse. La Sindaca Manassero ha rivolto parole di calorosa accoglienza agli ospiti croati, mentre l’Assessore Fantino ha rimarcato l’importanza di iniziative come “House of Volley”, capaci di rafforzare i legami internazionali e promuovere la crescita sportiva e culturale dei giovani.

La presenza dell’HAOK Mladost Zagabria, società di grande tradizione e con numerosi successi a livello nazionale e continentale, rappresenta un’occasione di prestigio per la città di Cuneo e per il movimento pallavolistico locale, che ha potuto vivere un momento di scambio e confronto con una realtà di alto livello.

Nel corso del soggiorno sul territorio, atlete e staff hanno inoltre avuto l’opportunità di conoscere meglio la città e i dintorni, apprezzando anche la ricchezza della gastronomia tipica cuneese.