"A Sestri nessuno si è ancora visto eppure c'è la squadra della città da rappresentare": i tifosi del Bra contestano gli amministratori

Cresce il malcontento in seno ai tifosi dell'AC Bra, costretti, come noto, a recarsi fino a Sestri Levante per sostenere la squadra, da quest'anno in Serie C, nelle partite casalinghe.
Una situazione che crea oggettivi problemi ai sostenitori e probabilmente anche alla stessa formazione di mister Nisticò, ancora a secco di vittorie.
Il gruppo Vecchia Guardia Bra - Bra Front 1987, attraverso una lettera, ha voluto esternare alcune riflessioni, contestando l'atteggiamento degli amministratori cittadini, accusati di "poca lungimiranza, lentezza, programmazione inesistente", in contrasto con la "grandiosa" organizzazione della manifestazione Cheese.
LA LETTERA
BRA O - LIVORNO 1 martedì 24/09/2025
Il seguito all'ennesima trasferta di ieri per giocare in "casa" sotto alcune semplici riflessioni
Bello girare per la città con il pass per mettersi in bella vista, ma a Sestri Levante, sede ligure delle partite casalinghe del Bra, nessuno si è ancora presentato, eppure c'è una squadra di calcio della città da rappresentare, da sostenere e magari prendere spunto di come si fa ad adeguare uno stadio per la serie C.
Il vostro fantomatico progetto riponetelo nel cassetto, alzatevi dalle vostre poltrone e andate a vedere come si adegua un impianto con strutture pronte in 20 giorni!
Giochiamo in casa il martedì sera e torniamo alle 2 di notte tra autostrade chiuse e traffico infernale per attraversare due Regioni ma non importa a nessuno eppure nel periodo di elezioni tutti bravi a promettere.
Anche la Squadra non può avere appartenenza alla città giocando sempre in trasferta e i risultati sono anche frutto della vostra poca lungimiranza, della vostra lentezza, di una programmazione inesistente che niente si accomuna con la grandiosa organizzazione appena vista in questi giorni a Bra.....vedasi Cheese.
Grazie a chi non ci fa vivere il sogno della serie C nella nostra città, nella nostra terra nel nostro territorio, nella nostra provincia nella nostra regione....grazie che favorite gli avversari facendo giocare il Bra sempre in trasferta come si diceva in un proverbio: c e' il mondo a Bra ma il Bra continua a giocare in Liguria, dovete solo dimettervi!
Vecchia Guardia Bra - Bra Front 1987
vecchiaguardiabra@libero.it