A Piozzo torna la Fiera della Zucca con "Ra curt dër cusse"

Un successo che cresce di anno in anno quello della Fiera della Zucca di Piozzo che lo scorso anno ha registrato oltre 50mila presenze e che si prepara a festeggiare 32 edizioni con un regalo speciale: il riconoscimento di manifestazione nazionale dal 2026.

Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre in paese si potranno ammirare centinaia di stand tematici, un’esposizione con oltre 600 varietà di zucche di ogni forma, colore e dimensione raccolte in una mostra tecnico-scientifica unica nel suo genere in Italia, allestita nel belvedere dell’Albarosa.

Non mancheranno i classici appuntamenti e prodotti come la “Zucca Piozzo®”, prelibato prodotto culinario made in Piozzo brevettato ormai nove anni fa, da utilizzarsi prevalentemente per la preparazione del risotto.

E se è vero che le cucurbitacee presenti in fiera sono coltivate in loco, i semi provengono da ogni angolo del mondo e gli esemplari verranno esposti su carri agricoli e si potranno poi acquistare nelle centinaia di stand allestiti anche con prodotti derivati sia alimentari che non.

Grande conferma anche le zucche giganti che nel 2016 avevano superato i 537 kg.

<figure class="image"> </figure>"Come ogni anno non potranno mancare le delizie alla zucca, – spiega l’organizzazione – bomboloni, muffin, cioccolatini artigianali Guido Gobino canditi con la zucca e il prelibato risotto, tutto a base del pregiato ortaggio piozzese. I piatti, dolci e salati, potranno poi essere cucinati, a casa, da ogni visitatore grazie alle ricette illustrate nel ricettario dedicato alla zucca di Piozzo".

Spazio poi allo street food con truck e stand che proporranno anche piatti tradizionali regionali a tema zucca da venerdì sera a domenica sera nella splendida cornice dell’Albarosa.

Le zucche però a Piozzo sono anche arte grazie all’Artigiano del Suono Danilo Raimondo, costruttore di strumenti e oggetti sonori con le zucche secche. Presenza immancabile poi, visto il grande successo delle edizioni precedenti, il laboratorio del gusto con degustazione di zucche nel pomeriggio di sabato e domenica.

“Metti la foto in zucca”

Anche nel 2025 confermato il concorso fotografico.

"Da anni manteniamo la zucca al centro dell’attenzione diffidando da ogni prodotto non attinente – continua il comitato organizzatore - e questo riconoscimento premia il nostro duro lavoro che ogni anno svolgiamo gratuitamente e con passione cercando di migliorare sempre la qualità della manifestazione, come ad esempio ponendo particolare attenzione sulla gastronomia con tante proposte per i visitatori".

Ra curt dër cusse

La grande novità di questa edizione sarà "Ra curt dër cusse", uno spazio scenografico dedicato dove poter scattare fotografie, passeggiando tra centinaia di cucurbitacee, con la possibilità di scegliere la propria zucca di Halloween da portare a casa (Acquista subito la prevendita cliccando qui).

PROGRAMMA

Venerdì 3 ottobre

ORE 17,30: Inaugurazione ufficiale 31a edizione della Fiera Regionale della Zucca, esposizione di zucche su carri d'epoca e mostra tecnico-scientifica con più di 600 varietà di zucca. Ricevimento autorità e consegna della Zucca d'oro.

FINO ALLE ORE 22: Street food con piatti in tema di zucca.

Sabato 4 ottobre

ORE 9: Apertura del mercato della zucca nel centro storico. Laboratori creativi scuole e bambini.

ORE 12,30: Pranzo a base di zucca nelle aree ristoro e nei locali del paese: risotto, dolci, street food e altre specialità.

ORE 15: Laboratorio degustazione zucche dove si potranno degustare gratuitamente gusti e sapori delle diverse varietà di zucca.

ORE 19: Cena a base di zucca nelle aree ristoro e nei locali: risotto e delizie alla zucca.

FINO ALLE ORE 22: Street food con piatti in tema di zucca.

Domenica 5 ottobre

ORE 9: Apertura del mercato della zucca nel centro storico. Apertura concorso fotografico «Metti la foto in zucca».

ORE 12,30: Pranzo a base di zucca nelle aree ristoro e nei locali del paese: risotto, dolci, street food e altre specialità.

ORE 15: Laboratorio degustazione zucche dove si potranno degustare gratuitamente gusti e sapori delle diverse varietà di zucca.

ORE 18: Premiazione concorso fotografico «Metti la foto in zucca».

ORE 19: Chiusura esposizione e mercato della zucca.

FINO ALLE ORE 22: Street food con piatti in tema di zucca.

Alla Fiera Regionale della Zucca troverete anche:

una mostra tecnico-scientifica con oltre 600 varietà di zucche coltivate a Piozzo e provenienti da tutto il mondo

il punto ristoro della Pro Loco con le delizie alla zucca: risotto, dolci e cioccolatini alla zucca «Guido Gobino» - Torino

l'Artigiano del Suono Danilo Raimondo, costruttore di strumenti e oggetti sonori con le zucche secche

il gioco dell’oca gigante alla zucca

La mostra «Zucche d’autore» (la scultura di Barbara Richards incontra la fotografia di Carlo Bava) e il documentario «C’era una volta il paese dei Lapacuse» a cura di Carlo Bava e Maria Cristina Pasquali presso la Chiesa dei Battuti Neri

la mostra fotografica «Metti la foto in zucca» nella piazzetta Lartigue

le chiese del Santo Sepolcro e San Bernardo aperte per visite guidate

la mostra di ritratti «Gocce nell’oceano» a cura di Giovanni Botta presso la Chiesa della Madonnina

il giardino aperto del castello del XIV secolo

gli studenti dell'I.I.S. Giolitti-Bellisario di Mondovì (CN) che forniranno informazioni sulla manifestazione

«Piazza Italia», l’area stand regionali con le eccellenze italiane

L'accesso all'area fieristica è gratuito, il biglietto è necessario solo per l'acquisto della zucca di Halloween all'interno de "Ea curt dër cusse". Nel circondario della manifestazione saranno allestiti numerosi parcheggi gratuiti opportunamente indicati con segnaletica e personale qualificato che sarà a disposizione per ogni informazione.

Maggiori informazioni su: https://www.prolocopiozzo.it/fieradellazucca/