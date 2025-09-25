Ad Alba Gian Marco Griffi presenta "Digressione"

La seconda Edizione del Micro Festival Milton – RESISTENZE arriva al quarto attesissimo incontro in cartellone con lo scrittore Gian Marco Griffi in dialogo con il giornalista Lorenzo Germano per presentare il suo ultimo formidabile romanzo: DIGRESSIONE, ed. Einaudi.

Dopo il successo de Le ferrovie del Messico per Laurana ed. in questo secondo libro l’autore ribalta i cardini del tempo e dello spazio per costruire una narrazione vertiginosa, visionaria e fuori da ogni schema, un’opera ambiziosa e labirintica, dove Benito Mussolini finisce a pascolare asini, Asti diventa il centro dell’universo e un libro misterioso genera infinite storie e deviazioni. Un’epopea postmoderna fatta di linguaggi, paradossi e personaggi indimenticabili, che sfida la linearità e reinventa il romanzo come mappa esistenziale.

Vi aspettiamo Venerdì 3 ottobre 18:30 ad Alba in SALA RIOLFO – Cortile della Maddalena, via Vittorio Emanuele.

Per info e prenotazioni: Libreria Milton tel.3294292405