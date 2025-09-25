Come coniugare l’innovazione tecnologica con la vita urbana quotidiana, garantendo sicurezza, accessibilità e partecipazione? È questa la domanda al centro dell’incontro Città e innovazione, IA e spazi pubblici: come coniugare tecnologie civiche e usi dello spazio urbano , in programma martedì 30 settembre alle ore 18.00 presso la Sala Polivalente CDT di Cuneo (Largo Giovanni Barale, 1).

L’incontro è a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria a questo link .

L’iniziativa, promossa da Comune di Cuneo, ANCI Piemonte ed EDIH-PAI, intende stimolare un confronto tra istituzioni, professionisti e comunità locale sul tema della sicurezza urbana, con un approccio volto a valorizzare l’innovazione tecnologica e la smart city. Si approfondiranno strumenti digitali e soluzioni intelligenti al servizio di una città più inclusiva e sicura, attenta alla diversità di genere, alle esigenze dei cittadini e a ogni forma di differenza sociale, culturale o fisica.

Aprirà i lavori Patrizia Manassero, Sindaca della Città di Cuneo, seguita dagli interventi di Cristina Clerico, Assessora alla Polizia Locale, Città di Cuneo, Andrea Girard, Assessore all’Innovazione, Città di Cuneo, Michele Pianetta, Vicepresidente ANCI Piemonte, delega all’Innovazione e Smart Cities, Davide Bernardi, Comandante del Corpo di Polizia Locale di Cuneo. Si parlerà poi di intelligenza artificiale, dei suoi risvolti etici e del suo ruolo nella governance urbana con Gianfranco Todesco, Collaboratore della Città di Torino e di ANCI Piemonte sui temi di sicurezza urbana, polizie locali e formazione con VR e IA etica, e Guido Boella, Vicerettore dell’Università degli Studi di Torino per l’IA. Infine, Anna Ronfani, Vicepresidente Telefono Rosa Piemonte, porterà l’esperienza del mondo associativo nel contrasto alla violenza di genere.

L’incontro sarà moderato da Silvia Botti, architetto e giornalista, Direttrice di One Works Foundation e Presidente della Fondazione Giovanni Michelucci.

Attraverso una lente multidisciplinare, l’incontro metterà in dialogo l’esperienza della città di Cuneo con riflessioni più ampie su sviluppo urbano integrato, governance multilivello e capacity building per operatori e cittadini. Spazio anche alle opportunità di collaborazione tra enti pubblici, PMI, centri di ricerca e Terzo Settore grazie a EDIH-PAI.