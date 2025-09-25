"Come si costruisce un territorio attrattivo?"

Quali caratteristiche rendono una città davvero attrattiva per i giovani?

Le realtà urbane e territoriali della provincia di Cuneo hanno queste opportunità?

E come dovrebbero cambiare per diventare luoghi in cui restare, crescere e costruire il proprio futuro?

Sono le domande al centro del Laboratorio di Envisioning Under 35, promosso dall’Ufficio Studi e Ricerche della Fondazione CRC con il supporto tecnico di FROM, società specializzata in ricerca, progettazione sociale e comunicazione per la trasformazione urbana.

L’iniziativa si rivolge a giovani under 35 interessati a confrontarsi sul presente e sul futuro dei nostri territori.

Il pomeriggio prevede:

un intervento introduttivo di ispirazione

tavoli di lavoro e confronto

una restituzione collettiva delle idee emerse

un momento conviviale finale con aperitivo

Le riflessioni raccolte contribuiranno alla stesura del Quaderno 50 della Fondazione CRC, dedicato allo sviluppo urbano come processo integrato e sostenibile, con l’obiettivo di orientare politiche e interventi per il futuro della provincia di Cuneo.



Sei under 35 e vuoi dare voce alle tue idee?

Partecipa al laboratorio e immagina con noi le città del futuro.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione entro il 30 settembre: iscrizioni qui.