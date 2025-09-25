"Grazie al personale dell'ostetricia di Savigliano"

Gentile direttore,

ho visto nei giorni scorsi una lettera mandata da una madre come ringraziamento per il personale dell'ospedale di Savigliano.

Così vi scrivo per condividere anche la nostra esperienza: con il personale di ostetricia abbiamo avuto un'sperienza super positiva, con persone qualificate, che si impegnano a trattare tutte le future mamme in ugual modo, senza distinzione di razza e religione.

Noi essendo stranieri (rumeni), non abbiamo sentito differenze di trattamento! In fase di travaglio di mia moglie è stata assistita e accompagnata verso un parto naturale, lo stesso nel post parto e per l'allattamento.

Per noi genitori è stato il posto migliore dper far nasccere nostro figlio, quindi ringraziamo al tutto il personale!

I genitori di David Teodor