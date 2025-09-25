 / Attualità

Attualità | 25 settembre 2025, 18:25

"Grazie al personale dell'ostetricia di Savigliano"

Riceviamo e pubblichiamo

&quot;Grazie al personale dell'ostetricia di Savigliano&quot;

Gentile direttore, 

ho visto nei giorni scorsi una lettera mandata da una madre come ringraziamento per il personale dell'ospedale di Savigliano.

Così vi scrivo per condividere anche la nostra esperienza: con il personale di ostetricia abbiamo avuto un'sperienza super positiva, con persone qualificate, che si impegnano a trattare tutte le future mamme in ugual modo, senza distinzione di razza e religione. 

Noi essendo stranieri (rumeni), non abbiamo sentito differenze di trattamento! In fase di travaglio di mia moglie è stata assistita e accompagnata verso un parto naturale, lo stesso nel post parto e per l'allattamento. 

Per noi genitori è stato il posto migliore dper far nasccere nostro figlio, quindi ringraziamo al tutto il personale!

I genitori di David Teodor

lettera firmata

