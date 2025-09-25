Raddoppia l’offerta formativa ITS nella nuova sede di Bra [VIDEOINTERVISTE]

Giulio Genti, segretario generale e già direttore della Fondazione ITS Turismo e Attività culturali

Novità in vista per quanto riguarda la formazione post diploma ITS a Bra, con la conclusione dei lavori di allestimento delle aule nell’ex caserma Trevisan in pieno centro della città.

Ne abbiamo parlato con Francesca Carmagnola, direttore della Fondazione ITS Academy Turismo Piemonte:

“Le novità principali sull’offerta formativa ITS (Istituti Tecnologici Superiori), i percorsi post-diploma che si sviluppano in parallelo al sistema universitario, riguardano due nuovi corsi in partenza a Bra: Event Manager e Social Media Manager per il Turismo, già erogati l’anno scorso sulla sede di Torino con grande successo.

Il corso Event Manager ha l’obiettivo di formare professionisti che si occuperanno dell’ideazione, progettazione e gestione degli eventi turistici di qualunque tipo sul territorio.

Il corso Social Media Manager per il Turismo ha l’obiettivo di formare professionisti che siano in grado di gestire tutta la parte di strategie di comunicazione attraverso i social media per valorizzare l’offerta turistica nonché valorizzare le destinazioni turistiche degli eventi e delle attività culturali sui territori.

La sede di erogazione sarà quella di via Montegrappa, la ex caserma Trevisan dove si stanno ultimando gli allestimenti e dove faremo l’inaugurazione, prima dell’avvio dei corsi previsto a novembre.

I percorsi sono biennali e gratuiti, prevedono 700 ore di stage in azienda, per un totale di 1800 ore complessive tra formazione e stage. Nella sede nuova verrà anche erogato il secondo anno del corso Hospitality Manager, un corso che storicamente è sempre stato a Bra, in altra sede, in partenza già a settembre: in totale su Bra verranno erogati tre nuovi corsi sulla nuova sede, due primi anni e un secondo anno.

Sono corsi completamente finanziati dalla Regione Piemonte e hanno un successo occupazionale del 90% a un anno dal diploma, grazie anche all’opportunità fornita dallo stage. Gli iscritti hanno una provenienza geografica varia, alcuni arrivano dalla provincia di Cuneo, altri dalla Città Metropolitana di Torino, altri dalle altre province.

Ricordo che i corsi ITS Academy vengono erogati a Torino, Bra e Novara, ma ci sono numerosi corsisti provenienti da altre regioni e che in ogni sede ci sono percorsi diversi, come da disposizioni di Regione.

Ad esempio, i nuovi primi anni dei due corsi in partenza, Event Manager e Social Media Manager per il Turismo sono a Bra, mentre a Torino ci sono le seconde annualità”.

Giulio Genti, segretario generale e già direttore della Fondazione ITS Turismo e Attività culturali aggiunge:

“Sulla nuova sede, quando saranno attive entrambe le annualità dei 3 corsi, ci saranno 6 aule “full”, con 30 allievi per aula e 180 potenziali studenti che studieranno a Bra per un biennio. Sono tutti neodiplomati/postdiplomati e non appena terminano il corso sono ricercati dalle aziende, cosicché una percentuale altissima, oltre il 90%, trova occupazione in tempi rapidi.

L’altro elemento che contraddistingue in modo estremamente positivo i percorsi ITS è che i giovani che terminano questi percorsi, proprio perché hanno fatto una scelta molto precisa già a monte, con grande determinazione, hanno un’ottima preparazione ed entrando in azienda, sono in grado di fare innovazione, e sono veramente molto bravi e capaci, con le competenze adeguate, per un inserimento lavorativo da subito molto importante.

Luigi Barbero è il direttore di Ascom Bra e membro di Giunta della Fondazione ITS Academy Turismo Piemonte in rappresentanza della città di Bra, che risulta tra i soci fondatori della Fondazione. Barbero è molto attento all’evoluzione dei corsi ITS e sottolinea:

“Un’altra novità braidese riguarda i corsi nell’ambito ICT (Information and Communication Technology), poiché prosegue la seconda annualità e parte in autunno una nuova prima annualità del corso Full Stack Developer nella nuova sede. Questo corso di formazione è stato progettato in collaborazione con il gruppo Tesi Square e consente agli allievi di acquisire forti competenze nello sviluppo e nell’integrazione di applicazioni, di comprendere le architetture del software e l’integrazione di servizi, e di sviluppare componenti di back-end.

Gli allievi impareranno a progettare e realizzare l’infrastruttura di un’applicazione software e a integrarla con l’ecosistema di servizi esterni. Durante i laboratori interdisciplinari i giovani potranno provare l’esperienza del lavoro in team, collaborando con studenti provenienti da altri percorsi.

Il mercato di riferimento, con la diffusione delle soluzioni blockchain, delle applicazioni dell’intelligenza artificiale e degli smartobjects, offre opportunità di lavoro che si stanno moltiplicando in questa epoca recente.

Quindi il ruolo di questi ragazzi è appunto lo sviluppo di software che è alla base di quelle che sono le esigenze di molte aziende italiane che cercano sempre di più professionisti con competenze in programmazione. In totale il corso Full Stack Developer ha 2 annualità.

La nuova sede ospiterà a regime circa 200 studenti provenienti da fuori territorio di Bra che vivranno la città per un biennio rappresentando un indotto economico considerevole”.

