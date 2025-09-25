Savigliano: tanti incontri per “La settimana dell'allattamento”

La ludoteca comunale di Savigliano-Centro famiglie organizza, con numerosi partner, “La settimana dell'allattamento”, serie di appuntamenti dedicati alle neo-mamme dal 1° al 6 ottobre.

Si comincia mercoledì 1° ottobre, dalle 17 alle 19, presso la Ludoteca “La casa sull’albero”, con l'incontro “Allattamento e sostenibilità”, incontro a cura dell’ostetricia dell’Asl Cn1 di Savigliano.

Giovedì 2, dalle 9.30 alle 12, il focus sarà sul “Benessere nel post-parto”. Si formerà un gruppo di cammino dalla Ludoteca alla Biblioteca: lì ci sarò un incontro sul tema a cura del Centro Famiglie di Savigliano.

Venerdì 3 ottobre spazio ad un laboratorio per famiglie con bimbi 0-3 anni a cura dell’Apm: “Musica nei primissimi giorni di vita”. Dalle 17 alle 18 e dalle 18 alle 19 presso la Ludoteca.

Lunedì 6 ottobre chiusura con tre appuntamenti (sempre presso la ludoteca). Dalle 10 alle 11 spazio a “Danza in fascia e babywearing”, per mamme e bimbi 0-3 anni, a cura di Emilia Villani e Valentina De Cechi.

Dalle 17 alle 18 appuntamento con “Movimento e nutrizione in allattamento”, mentre dalle 18 alle 19 andrà in scena “Dal latte di mamma all'alimentazione complementare”, a cura del Sian dell’Asl Cn1.

Tutte le iniziative sono gratuite. Per informazioni contattare Luisa, 335.1273890, o Elena: 320-9025486.



