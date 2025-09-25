Truffe agli anziani: a Ceva un incontro con i carabinieri

Serata importante organizzata dalla Stazione dei carabinieri di Ceva, in programma per sabato 27 settembre in Duomo, alle ore 18.45 al termine della messa: si parlerà di truffe contro gli anziani, un argomento sempre – purtroppo – di stretta attualità, un fenomeno in costante aumento, con tecniche sempre più sofisticate che vanno spesso a sfruttare lo scarso feeling tra gli anziani e le nuove tecnologie. Nel corso della serata i carabinieri di Ceva affronteranno la questione e illustreranno ai presenti gli accorgimenti per non cadere nelle trappole.
“Si tratta di un momento comunitario molto importante – evidenzia il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli – al quale invitiamo a partecipare tutta la popolazione. Un ringraziamento all’Arma dei carabinieri per l’opportunità”.