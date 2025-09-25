Da ZERO a 130: le prestazioni del nuovo Kia Sportage e la sfida vinta da Davide Rivero

10 secondi… poco meno di un anno

Da zero a 130. Il nuovo Kia Sportage impiega circa 10 secondi a raggiungere i 130 km/h. Davide Rivero ha impiegato poco meno di un anno per passare da un grave infortunio, alla vittoria del Tor 130 Tor Dret 2025, gara di 136 km e 12.000 metri di dislivello positivo.

Sabato 27 settembre, dalle ore 17 presso la concessionaria Kia Vento di Cuneo, verrà presentato il volto del nuovo Kia Sportage. Accanto al SUV di Kia, ci sarà un ospite davvero speciale: Davide Rivero.

Trail runner professionista, a fine 2023 ha subito un grave infortunio che lo ha costretto a due operazioni in sei mesi e a stare lontano dalle gare per tutto il 2024. Un lungo periodo di riabilitazione, i tanti chilometri in bici, le prime gare a inizio 2025 e un sogno, un pensiero fisso: quella corsa di oltre 130 km. Sogno che è diventato realtà il 17 settembre, con il successo al Tor 130 Tor Dret.

Davide, atleta dell’associazione Through Sport, sarà ospite di Kia Vento a Cuneo per raccontare la sua incredibile storia.

Scopri il nuovo Kia Sportage

Interni: tecnologia, comfort e spazio su misura

Abitacolo spazioso e curato nei dettagli. Il display curvo integrato, consono alla tipologia premium che Kia vuole proporre, combina i due schermi (cruscotto e infotainment) per creare un’esperienza visiva immersiva e moderna.

Sedili frontali regolabili (anche elettricamente nelle versioni più dotate), climatizzazione bi-zona, materiali di pregio con finiture in alluminio o dettagli cromati, ambienti luminosi grazie all’illuminazione d’atmosfera. Anche i passeggeri posteriori godono di spazio per testa e gambe generoso, mentre il bagagliaio, con sedili posteriori abbattibili in modalità 40:20:40, permette carichi di grandi dimensioni: nelle versioni elettrificate (Full Hybrid, Plug-in) si arriva a spazi che superano i 1.700 litri abbassando i sedili.

Motori e prestazioni: efficienza senza rinunce

Sportage offre un’ampia gamma di motorizzazioni pensate per soddisfare esigenze diverse, senza trascurare emissioni, consumi e piacere di guida. Tra le soluzioni disponibili:

Mild Hybrid a benzina e diesel: efficienza nei consumi e nei costi di gestione

a benzina e diesel: efficienza nei consumi e nei costi di gestione Full Hybrid con motore da 1.6 T-GDi: prestazioni interessanti unite a emissioni contenute.

con motore da 1.6 T-GDi: prestazioni interessanti unite a emissioni contenute. Plug-in Hybrid: autonomia in modalità elettrica e significativa potenza totale (265-288 CV a seconda delle versioni).

Dotazioni, sicurezza e tecnologia per una guida moderna

Il nuovo Sportage non è solo potenza ed estetica: sul fronte tecnologico la dotazione è ricchissima. Tra le caratteristiche più rilevanti:

Sistemi di assistenza alla guida (ADAS) coordinati e aggiornati: assistenza al veicolo, pedoni e ciclisti, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamere, cruise control adattivo.

Connettività avanzata: display touchscreen da 12,3”, Apple CarPlay e Android Auto wireless, aggiornamenti software OTA (Over The Air), sistema di navigazione integrato.

Comfort accessoriato: sistema di ricarica wireless per smartphone, sedili riscaldabili, volante riscaldabile, materiali premium.

Aperitivo e Dj Set

La serata sarà allietata dalla buona musica di DJ Gosmar e da un ottimo aperitivo offerto a tutti i presenti.

Vi aspettiamo nella nostra seda Kia Vento a Cuneo, in via Valle Po 143, dalle ore 17.

Cliccando qui sotto, sarà possibile iscriversi compilando il form. Con l’iscrizione, potete garantirvi la partecipazione all’evento e richiedere un test drive gratuito di due giorni di nuovo Kia Sportage. https://automobilitarga.it/nuovo-kia-sportage-open-weekend-cuneo-rivero/