A Caraglio si presenta il libro "Gocce di pace" di Pino Scorciapino e don Silvio Rotondo

Incontro con il coautore Pino Scorciapino venerdì 26 settembre alle ore 16.30 nella Biblioteca Civica di Caraglio per la presentazione del libro “Gocce di pace”. Il saggio, scritto a quattro mani da Pino Scorciapino e da don Silvio Rotondo, è stato pubblicato quest’anno da Guida editori di Napoli. Sottotitolo: Manualetto pratico per aiutarci ad essere “artigiani della pace”.

Il mondo precipita nel baratro della guerra, a Gaza, in Ucraina, in tanti altri paesi. Temiamo che il continente europeo diventi un campo di battaglia tra Russia e Nato. Il riarmo acuisce l’insicurezza, sottrae immense risorse allo sviluppo. La gente, lontana dalla geopolitica, ora la segue con apprensione, consapevole di incidere zero. Il libro propone invece un protagonismo per ognuno. Non solo manifestare. Osiamo: usciamo dal contesto locale, facciamoci sentire in ambiti anche lontani. “Gocce di pace” è un progetto e un metodo. Se tutti, da 8 a 100 anni, possiamo diventare attivisti, proponenti di “Gocce di pace”, non siamo solo bersagli senza voce della guerra ineluttabile.

GLI SCENARI

Il mondo è piombato in un crescendo di militarismo, tensioni, attacchi e ritorsioni. Si è spento il motore della diplomazia, della mediazione, del diritto internazionale, delle organizzazioni internazionali, del dialogo.

Ad inasprire il disordine del sistema internazionale l’invasione russa dell’Ucraina del 24 febbraio 2022. Scellerata. Inaccettabile. Ripetutamente minacciato da Mosca, il ricorso all’atomica rialimenta gli incubi di apocalisse della Guerra Fredda e fa toccare con mano tutta la folle precarietà della “deterrenza nucleare”. Dal 1945 mai come da qualche anno a questa parte in Europa si teme che possa scoppiare un conflitto Russia-Nato, anche con l’impiego di ordigni atomici. E da alcuni anni sono sempre più rare le parole di pace o quanto meno di distensione da parte dei leader politici del pianeta. Al contrario, diventano normali nelle relazioni tra paesi toni sempre più aspri e ultimativi. Come nelle epoche più buie della storia, sono saltate regole basilari della coesistenza tra i popoli e tra le nazioni. Ciò che conta sono solo la forza, il dominio, la supremazia tecnologico-militare. Si consolida nei leader politici del pianeta una rassegnata quanto pervicace incapacità di non cadere sempre nella guerra. Ci siamo dimenticati di Hiroshima e Nagasaki. La tensione è alle stelle dopo l’incursione il 9 settembre di una ventina di droni russi sulla Polonia, un blitz-test che ha “bucato” le difese Nato.

In Medio Oriente dopo il “pogrom” con le bestiali stragi del 7 ottobre 2023 di 1200 israeliani, in stragrande maggioranza civili, e la cattura di circa 250 ostaggi ad opera dei tagliagole terroristi di Hamas scatta la spietata, criminale rappresaglia del governo israeliano di Benjamin Netanyahu. Oltrepassando ogni limite, ha spianato, assetato, affamato, sbriciolato Gaza. Circa 65.000 palestinesi uccisi (c’è chi sostiene che siano molti di più), anche in questo caso in stragrande maggioranza civili, per annientare i miliziani.

Civili considerati nulla di più di “danni collaterali”. Una carneficina disumana. Infinita. Alla quale il 13 giugno 2025 si è aggiunto l’attacco di Israele all’Iran per impedire che Teheran prosegua nell’arricchimento dell’uranio per dotarsi di bombe nucleari. Seguito dall’entrata in guerra a fianco di Israele degli Usa di Donald Trump che nella notte tra il 21 e il 22 giugno con un raid aereo infliggono danni ai tre più importanti siti nucleari sotterranei iraniani. A fine agosto il via all’occupazione israeliana di Gaza City, con le operazioni di terra lanciate il 16 settembre, mentre Israele si annette sempre più ampie porzioni della Cisgiordania con il ricorso agli insediamenti illegali di coloni.

Il governo di Tel Aviv ormai sembra aver sposato in pieno la strategia di creare il “Grande Israele” confessionale nel Medio Oriente occupando territori su territori ed espellendone i residenti con la pulizia etnica. Non cercate l’inferno per i morti chissà dove. L’inferno esiste per i vivi ed è a Gaza. Come era nei campi di concentramento nazisti e come è sempre stato nei millenni in tutti i luoghi in cui si sono massacrati individui, per di più inermi.

Persino i più embrionali tentativi di negoziato per una tregua, e ancor più per la pace, si spengono nel giro di giorni. Più forti sul campo, i due guerrafondai che guidano i governi di Russia e Israele prendono tempo, alzano sempre la posta, inventano motivazioni che non stanno in piedi – un concentrato di incoerenze e falsità - pur di continuare a combattere, bombardare i civili, avanzare. Israele giunge addirittura a bombardare il 9 settembre i vertici di Hamas a Doha nel Qatar, paese non ostile che si è impegnato come mediatore nei negoziati per tregua a Gaza e rilascio degli ostaggi israeliani. Una decisione sconsiderata. A Tel Aviv si è perso ogni ritegno oltre che il lume della ragione. Un attacco che ha definitivamente seppellito gli “Accordi di Abramo”.

Viviamo nel tempo degli autocrati, dei mentitori, dei disprezzatori, dei prevaricatori, dei predatori, dei “fautori di guerra”, dei Putin, dei Trump (il prepotente ricattatore e taglieggiatore di alleati e avversari, come dimostra la vicenda dei dazi), dei Netanyahu, dei sequestratori come i crudeli criminali di Hamas, dei Khamenei, degli Xi Jinping, dei Kim Jong-un. L’elenco è lungo, potrebbe continuare. Ogni forma di estremismo e di autocrazia prima o poi finisce per sfociare in un attacco alla stabilità, alle relazioni di buon vicinato, alla pace. Mentre l’Occidente e le democrazie si disgregano – anche per le mazzate del bullismo trumpiano - le dittature e le autocrazie si aggregano.

Nel mondo 59 (anzi 60 con gli scontri alla frontiera nei giorni di fine luglio tra Thailandia e Cambogia) i conflitti interstatuali o infrastatuali in corso con un carico impressionante di morti, distruzioni, profughi, migrazioni. Mai così tanti dalla Seconda Guerra Mondiale. La corsa irrefrenabile al riarmo in tutti i paesi (2.443 miliardi di dollari nel 2024, si prevede un sensibile aumento nel 2025) non solo non garantisce più sicurezza – semmai acuisce l’insicurezza – ma sottrae immense risorse a sviluppo e lotta a fame e povertà.

COSA PROPONE IL LIBRO “GOCCE DI PACE”

Sono scenari angosciosi. La gente, prima lontana dalle relazioni internazionali e dalla geopolitica, ora le segue con apprensione. Ma anche con la consapevolezza di incidere zero. Sono scarsamente incidenti i “potenti della terra” - presidenti, premier, ministri di potenze che non siano Trump, Xi Jinping, Putin ossia i tre “signori della guerra” del tripolarismo delle superpotenze Usa, Cina e Russia - figuriamoci noi. Conseguono preoccupazione, frustrazione, rassegnazione.

Questo libro propositivo e controcorrente, scritto a quattro mani da Pino Scorciapino e Silvio Rotondo, al contrario, propone un protagonismo per ognuno di noi. Anche se siamo solo cittadini, nulla di più e nulla di meno. “Che fare?”. Sì, certo: mobilitare l’opinione pubblica, promuovere associazioni per la pace, marce della pace, manifestazioni non violente, fiaccolate, sit-in. Ma “Gocce di pace” propone di osare di più: con un paradigma innovativo uscire dal contesto locale per fare sentire la nostra voce in ambiti anche lontani e di ben più alto livello decisionale. Intervenendo sia su scenari globali che su aree di crisi regionali. Sempre non violenti e perseveranti, dobbiamo rompere le scatole, disturbare, scomodare, provocare, scuotere. Peroriamo l’intelligenza e la bellezza della pace, argomentiamone la razionalità contro l’irrazionalità ottusa, animalesca, distruttiva, suicida della guerra.

Oltre ad essere un saggio “Gocce di pace” è un progetto e un metodo. Anche a considerare ogni iniziativa di pace che proponiamo una goccia in un oceano di massacri e macerie (da questa considerazione origina il titolo del libro) dobbiamo essere convinti che “gutta cavat lapidem”: la goccia scava la pietra. Debolissima eppure incisiva purchè continua, insistente.

Può farsi promotore di “Gocce di pace” chiunque sappia entrare in questa dimensione proattiva e abbia la sfrontatezza di “prendere carta e penna” - come si diceva una volta, oggi ovviamente useremo altri strumenti più tecnologici - e di indirizzarsi a destinatari impensabili: cancellerie, ministeri, ambasciate, organizzazioni internazionali, associazioni, consessi interstatuali, università, centri studi e di ricerca, scienziati, produttori di armi. Non esiste limite alla capacità di diventare tutti soggetti proattivi. Piccoli, insignificanti. Ma capaci di “dire la nostra” - positivi e propositivi - su decine di contrasti armati tra stati e all’interno di nazioni.

Se tutti, dagli otto ai cento anni, possiamo diventare soggetti proponenti di “Gocce di pace”, attivisti della pace, non siamo più solo bersagli passivi e senza voce, piegati alla inevitabilità, all’ineluttabilità della guerra nei prossimi mesi o nei prossimi anni (come ci dicono e ci “preparano” praticamente ogni giorno generali e politici, analisti ed “esperti”). Sta a noi con le nostre piccole ma diffuse cordate per la pace saperci indirizzare al o ai destinatari ottimali del nostro messaggio e della proposta che contiene. Battiamoci contro ogni evidenza, ogni lavaggio del cervello a cui siamo sottoposti, ogni pensiero dominante, false notizie o propaganda martellante. Anche con gesti apparentemente senza peso e prospettive come “Gocce di pace” si può e si deve resistere a chi teorizza, prepara, arma, concretizza la guerra.

Don Silvio Rotondo definisce il suo contributo nella seconda parte del libro “piccolo strumento per aiutarci ad essere operatori di pace” e “manualetto pratico per artigiani della pace”. Nel quale ha dato sostanza ad una grammatica e ad una pedagogia della pace. Preziose di indicazioni per il credente ma anche per chi non lo è.

Due visioni – laica di Scorciapino, di marcata impronta religiosa cristiana di Rotondo – compongono una risposta unica alla domanda “Che fare?”.

GLI AUTORI

Pino Scorciapino (Troina (En), 1955) sposato, due figlie e tre nipoti. Laureato in Scienze politiche, dirigente della Regione Siciliana a Palermo dal 1987 al 2017. In pensione dal 2018. Sindaco di Troina dal 1994 al 1998. Giornalista pubblicista, dal 1983 al 2016 ha collaborato a quotidiani e periodici tra cui Giornale di Sicilia, Cronache Parlamentari Siciliane, SiciliaInformazioni.com. Dal 2018 collabora al sito www.piolatorre.it del “Centro studi Pio La Torre” di Palermo occupandosi in prevalenza di geopolitica, relazioni internazionali, pacifismo, disarmo, armamenti.

Saggista, biografo, aforista, storico, è al suo diciassettesimo libro. Tra gli altri: Governi e parlamenti nella formazione della politica estera italiana, scritto con Fulvio Attinà e Salvo Cutuli (1982), Ancipa (1984), Due anni in Ottorighe (2012), Le massime di Massimo (2013), Gaetano Zito. Parroco di periferia, intellettuale, storico della Chiesa (2021), Gesualdo Bufalino e quell’invito a Troina cortesemente declinato (2022), I prevaricatori, i sopraffatti, i cloroformizzati (2023), A grandi passi verso la Terza Guerra Mondiale (2023).

Silvio Rotondo (Troina, 1953). Laurea in Sociologia alla “Sapienza” di Roma. Obiettore di coscienza, per 20 mesi svolge servizio ai disabili a Roma nella comunità di Capodarco. Ordinato sacerdote nel 1993. Parroco, animatore di gruppi scout. Consegue il baccalaureato nell’“Istituto teologico San Tommaso” di Messina. Ha insegnato religione e coordinato gli insegnanti di religione della Diocesi di Nicosia. Corso biennale di Pastorale Sanitaria al “Camillianum” di Roma e Master in Gestione Sanitaria alla “Cattolica” di Roma. Alla morte di padre Luigi Ferlauto, fondatore dell’IRCCS “Oasi” di Troina, nel 2017 è nominato presidente della struttura sanitaria specializzata in ritardo mentale e involuzione cerebrale senile. Carica che mantiene fino al mese di febbraio 2024. Nel luglio 2024 gli è stato conferito il premio internazionale di arti visive, cultura e solidarietà “Gino De Agrò – Città di Troina”.