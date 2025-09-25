 / Eventi

A Fossano si presentano i "cammini" del viaggiatore Paolo Calvino

Oggi pomeriggio alle ore 18 nell'area pedonale di via Cavour

Lo scrittore Paolo Calvino

Unire il piacere del camminare alla conoscenza di percorsi importanti per la nostra Storia, attraversando "a passo lento" i luoghi simbolo della Resistenza nelle valli cuneesi ed in quelle a cavallo tra il basso Piemonte ed il Ponente ligure. Tutto questo è possibile grazie ai "cammini" che Paolo Calvino, viaggiatore e storico appassionato, ha ideato e raccolto nei due volumi editi da Fusta che verranno presentati giovedì 25 settembre, alle ore 18,00, nell'area pedonale di via Cavour, a Fossano.

L'incontro, organizzato dalla sezione A.N.P.I. di Fossano e dal C.A.I. cittadino in collaborazione con la libreria Le Nuvole, sarà l'occasione per approfondire le caratteristiche delle tappe che compongono i percorsi dettagliati prima ne Il cammino della Resistenza. Dalla valle Varaita alla Valle Belbo, e nel successivo In cammino nella Prima zona Liguria, che ci accompagna in 20 escursioni tra l'Alta Val Tanaro e il Ponente ligure, risalendo dai paesi della costa "accompagnati" dalle parole di storici e scrittori.

Paolo Calvino lavora nell’editoria scolastica e collabora a progetti didattici sulla storia della Resistenza e del colonialismo italiano. Ha cominciato a sfogliare atlanti all’età di sei anni e da allora immagina viaggi e cerca di realizzarli: il primo mezzo di trasporto che ha amato è il treno, per poi scoprire quanto si può andare lontano con i propri piedi.

