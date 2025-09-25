A Fossano si presentano i "cammini" del viaggiatore Paolo Calvino

Unire il piacere del camminare alla conoscenza di percorsi importanti per la nostra Storia, attraversando "a passo lento" i luoghi simbolo della Resistenza nelle valli cuneesi ed in quelle a cavallo tra il basso Piemonte ed il Ponente ligure. Tutto questo è possibile grazie ai "cammini" che Paolo Calvino, viaggiatore e storico appassionato, ha ideato e raccolto nei due volumi editi da Fusta che verranno presentati giovedì 25 settembre, alle ore 18,00, nell'area pedonale di via Cavour, a Fossano.

L'incontro, organizzato dalla sezione A.N.P.I. di Fossano e dal C.A.I. cittadino in collaborazione con la libreria Le Nuvole, sarà l'occasione per approfondire le caratteristiche delle tappe che compongono i percorsi dettagliati prima ne Il cammino della Resistenza. Dalla valle Varaita alla Valle Belbo, e nel successivo In cammino nella Prima zona Liguria, che ci accompagna in 20 escursioni tra l'Alta Val Tanaro e il Ponente ligure, risalendo dai paesi della costa "accompagnati" dalle parole di storici e scrittori.

Paolo Calvino lavora nell’editoria scolastica e collabora a progetti didattici sulla storia della Resistenza e del colonialismo italiano. Ha cominciato a sfogliare atlanti all’età di sei anni e da allora immagina viaggi e cerca di realizzarli: il primo mezzo di trasporto che ha amato è il treno, per poi scoprire quanto si può andare lontano con i propri piedi.