Eventi | 25 settembre 2025, 07:18

A Racconigi s'inaugura la mostra “Il Maira. Dimora dello sguardo”

La personale di Giorgio Barberis aprirà i battenti sabato 4 ottobre alle 17 nella Pinacoteca civica Levis Sismonda e resterà aperta fino al giorno 26

A Racconigi s'inaugura la mostra “Il Maira. Dimora dello sguardo”

Sabato 4 ottobre 2025 alle ore 17, negli spazi della Pinacoteca civica Levis Sismonda, a Racconigi, avrà luogo l’inaugurazione della Mostra fotografica “Il Maira. Dimora dello sguardo”, dell’autore Giorgio Barberis. 

Curata da Anna Cavallera, direttrice artistica della Pinacoteca, l’esposizione rientra nell’ambito del 1° Festival del Maira, in programma dal 4 al 26 ottobre a Racconigi e presenta una cinquantina di opere fotografiche scelte, frutto di un appassionato e talentuoso lavoro di ricerca incentrato sul fiume Maira, svolto dal fotografo racconigese Giorgio Barberis.

